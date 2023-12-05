В странах СНГ высоко оценивают качество белорусских строительных услуг

Новости Беларуси. Политику стран Содружества в развитии строительной отрасли обсудили 5 декабря на Межправсовете СНГ в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сокращение барьеров технического нормирования, ценообразование, создание единого рынка товаров и услуг – ключевые вопросы в повестке встречи. Как и другие отрасли, строительная подверглась санкциям. Поэтому сближение позиций, выработка единых подходов положительно отразится на развитии сферы в целом.

Леонид Анфимов, первый заместитель г енерального секретаря СНГ: Наша страна готова была поехать куда-то, на какой-то объект значимый и знаковый, который может поднять экономику любого крупного строительного предприятия. В Казахстане сейчас будет проводиться референдум по изучению общественного мнения населения по поводу целесообразности строительства атомной станции. Если будет принято решение о строительстве атомной станции, я думаю, что наши строители вполне могут претендовать на то, чтобы занять лидирующие позиции.

Мирзозода Низом Юсуфи, председатель Комитета по архитектуре и строительству при правительстве Таджикистана:

Вчера мы были на заводе керамики. Очень хорошее производство. Почему бы не входить на наш рынок? У нас тоже есть кое-какие материалы, с которыми мы можем входить в Беларусь. Вот такое сотрудничество нужно создать.

Беларусь в СНГ рассматривают как источник опыта для совершенствования отрасли. В стране вопросы строительства относятся к важнейшим и постоянно находятся на личном контроле Президента.