Андрей Иванец: популярность профессии и востребованность на рынке труда – это вещи противоположные
Новости Беларуси. Образование плюс профессия. За 2021 год количество безработных белорусов снизилось на 1,5 миллиона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но стране по-прежнему не хватает строителей, продавцов и шлифовщиков. Как подготовить кадры для новой экономики, накануне решали представители всех заинтересованных органов госуправления. Чтобы не остаться в аутсайдерах, нужно учить молодежь.
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Чаще всего выпускники школ выбирают специальности, связанные со строительством, правом или экономикой. Иногда идут по пути наименьшего сопротивления, выбирая тот факультет, на который конкурс ниже. А это шанс получить вузовский аттестат за счет государства. Но диплом не гарантия получить место. А вот обладателя рабочей профессии быстро приберут к рукам.
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Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
Популярность той или иной профессии и востребованность на рынке труда – это зачастую вещи противоположные. Есть целый ряд новых профессий, которые диктуются фактически новой индустрией 4.0, роботизацией, автоматизацией. Они более популярные или более модные. Но мы должны понимать, что сегодня нам нужны специалисты в экономике абсолютно во всех отраслях. И каждая профессия сегодня важна, каждый специалист ценен. Мы должны работать над тем, чтобы выпускники, которых сегодня мы выпускаем из наших колледжей, университетов, находили место именно в экономике нашей страны.
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