Андрей Иванец: популярность профессии и востребованность на рынке труда – это вещи противоположные

Новости Беларуси. Образование плюс профессия. За 2021 год количество безработных белорусов снизилось на 1,5 миллиона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но стране по-прежнему не хватает строителей, продавцов и шлифовщиков. Как подготовить кадры для новой экономики, накануне решали представители всех заинтересованных органов госуправления. Чтобы не остаться в аутсайдерах, нужно учить молодежь. О рабочих специальностях образца XXI века и роли Министерства образования в стабильной работе промышленности – в репортаже Вероники Кудринецкой.

Чаще всего выпускники школ выбирают специальности, связанные со строительством, правом или экономикой. Иногда идут по пути наименьшего сопротивления, выбирая тот факультет, на который конкурс ниже. А это шанс получить вузовский аттестат за счет государства. Но диплом не гарантия получить место. А вот обладателя рабочей профессии быстро приберут к рукам. «Предприятия должны видеть, где их будущий работник». В Минске обсудили условия успеха в подготовке персонала. Подробнее.