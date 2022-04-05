«Предприятия должны видеть, где их будущий работник». В Минске обсудили условия успеха в подготовке персонала

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Безусловно, предприятия должны видеть, где их будущий работник. С одной стороны, он может находиться сегодня еще в школе, и он должен приходить в школу, проводить профориентацию, должен соответствующие налаживать контакты, экскурсии, чтобы сегодня наши учащиеся уже со школьной скамьи видели, где они могут работать, где они получат свое первое рабочее место. С другой стороны, мы видим, что у нас существенный ресурс имеется в виде будущих специалистов на вторичном рынке труда. Мы понимаем, что во многом не всегда получается выбрать один раз одну профессию на всю жизнь. Поэтому мы здесь должны отработать очень гибкие механизмы переподготовки специалистов со вторичного рынка труда.