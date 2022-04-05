«Предприятия должны видеть, где их будущий работник». В Минске обсудили условия успеха в подготовке персонала
Новости Беларуси. Образование плюс профессия. Как подготовить кадры для новой экономики, решали представители всех заинтересованных органов госуправления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К участию в открытой дискуссии приглашены представители министерств образования и экономики, руководители ведущих предприятий страны, директора колледжей.
Главный вопрос – каким должен быть востребованный рынком специалист. За 2021 год количество вакансий в республиканском банке Минтруда увеличилось на 25 %. А это почти 100 тысяч новых рабочих мест.
Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
Безусловно, предприятия должны видеть, где их будущий работник. С одной стороны, он может находиться сегодня еще в школе, и он должен приходить в школу, проводить профориентацию, должен соответствующие налаживать контакты, экскурсии, чтобы сегодня наши учащиеся уже со школьной скамьи видели, где они могут работать, где они получат свое первое рабочее место. С другой стороны, мы видим, что у нас существенный ресурс имеется в виде будущих специалистов на вторичном рынке труда. Мы понимаем, что во многом не всегда получается выбрать один раз одну профессию на всю жизнь. Поэтому мы здесь должны отработать очень гибкие механизмы переподготовки специалистов со вторичного рынка труда.
Помочь в подготовке таких специалистов готовы и предприятия. Компании согласны приглашать студентов на практику. К слову, в Министерстве архитектуры и строительства уже действует подобная схема. В проектных бюро работают профильные кафедры. Как правило, более половины студентов после такой стажировки остаются в штате организации. Службы занятости по всей стране заключают с нанимателями дорожные карты, то есть обучают специалистов под заказ.