Обучается профессии и знает, что его ждёт рабочее место. Как сейчас работают службы занятости?

Новости Беларуси. Образование плюс профессия. За 2021 год количество безработных белорусов снизилось на 1,5 миллиона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но стране по-прежнему не хватает строителей, продавцов и шлифовщиков. Как подготовить кадры для новой экономики, накануне решали представители всех заинтересованных органов госуправления. Чтобы не остаться в аутсайдерах, нужно учить молодежь.

За 2021 год республиканский атлас вакансий пополнился сотней тысяч трудовых мест. Из них больше половины – спрос на рабочие руки: повара, швеи, водители... Службы занятости по всей стране заключают с нанимателями дорожные карты, то есть обучают специалистов под заказ.

Наталья Павлюченко, первый заместитель министра труда и социальной защиты:

Мы помогаем составлять резюме. Мы опрашиваем потенциального работника на предмет его профессиональных навыков, что он умеет делать. И тогда уже подбираем для этого нанимателя, который к нам обратился, работника, который если не умеет, не обладает этими навыками, тогда мы уже направляем его на курсы. Он обучается этой профессии и знает, что его сразу же ждет рабочее место.

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