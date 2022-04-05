«Учиться в университете уже совершенно по-другому». Почему выпуск специалистов с высшим образованием нужно сократить?

Новости Беларуси. Образование плюс профессия. За 2021 год количество безработных белорусов снизилось на 1,5 миллиона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но стране по-прежнему не хватает строителей, продавцов и шлифовщиков. Как подготовить кадры для новой экономики, накануне решали представители всех заинтересованных органов госуправления. Чтобы не остаться в аутсайдерах, нужно учить молодежь.
Вузам необходимо «штамповать» меньше специалистов с высшим образованием таких квалификаций, которые не востребованы в экономике. Единственное, чего не стоит делать, так это сокращать количество учебных заведений. В итоге рынок сам расставит все на свои места.
Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:
Когда ты эту профессию получая, пощупал еще руками, у тебя очень много часов практики, конечно, и учиться в университете уже совершенно по-другому. Ты можешь не только руководить процессом, выстраивать какие-то технологические карты или организовывать работу, ты можешь сесть на любое рабочее место и подсказать.
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