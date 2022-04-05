На некоторых улицах Минска изменилась схема организации дорожного движения. Где именно?

Новости Беларуси. Автолюбителям на заметку. На некоторых улицах Минска изменилась схема организации дорожного движения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Автолюбителям на заметку. На некоторых улицах Минска изменилась схема организации дорожного движения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новации затронут улицу Куйбышева. Здесь запретят левый поворот на Коммунистическую. Ограничения будут действовать с 6:00 до 23:00. Также скорректировали движение на Игуменском тракте. Теперь на участке между улицами Прушинских и Янки Лучины запретят остановку и стоянку транспорта в обоих направлениях. Это позволит увеличить пропускную способность и уменьшить заторы.
Татьяна Сподабаева, старший инспектор отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
На проспекте Победителей изменили схему организации дорожного движения. В частности, на пересечении с улицей Радужной добавили полосу для левого поворота, а на пересечении с проездом Дрозды появилась дополнительная полоса направо.