На некоторых улицах Минска изменилась схема организации дорожного движения. Где именно?

Новации затронут улицу Куйбышева. Здесь запретят левый поворот на Коммунистическую. Ограничения будут действовать с 6:00 до 23:00. Также скорректировали движение на Игуменском тракте. Теперь на участке между улицами Прушинских и Янки Лучины запретят остановку и стоянку транспорта в обоих направлениях. Это позволит увеличить пропускную способность и уменьшить заторы.