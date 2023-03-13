Историк-востоковед: ШОС из аморфной организации превращается в международную с военно-политическим аспектом

Алена Сырова, СТВ: Вот мы говорили о том, что мы разворачиваемся и идем туда, где нас ждут. Во-первых, действительно, мы не достигли бы того уровня взаимоотношений, который у нас есть, буквально за один-два года. Такой активной фазы прессинга в нашу сторону. Это все планомерное сотрудничество длиною в десятилетия. Глава государства сегодня тоже сакцентировал на этом внимание – о том, что, в частности, во взаимоотношениях с Ираном у нас была пауза. Говорит, нам удалось ее преодолеть. Мы сейчас, по сути, начинаем такой новый виток взаимоотношений. Почему у нас была эта пауза? Знаете, не будет ли у нас такого осторожного движения рядом друг с другом, так с опаской, приглядываясь, после такого периода затишья?

Новости Беларуси. Движемся на Восток! Чего ожидать от визита Лукашенко в Иран? Что обещает полноправное членство Беларуси в ШОС? К чему приведет распаковка весомого китайского кейса, привезенного из Поднебесной? В вечернем прайм-тайме ток-шоу « По существу » соберутся эксперты, чтобы разложить все перспективы азиатского сотрудничества.

Владимир Кошелев, историк-востоковед, заведующий кафедрой исторического факультета БГУ:

Очень сложный, довольно непростой вопрос вы задаете относительно того, почему у нас была очень большая пауза в отношениях, прежде всего экономических, торговых, финансовых и прочих аспектах этих отношений. Я думаю, что эта пауза была вызвана общеполитической ситуацией. Я думаю, что на каком-то определенном этапе, который предшествовал нынешнему, очевидно, отношения не были столь актуальными. Я хотел бы сказать больше, мы недооцениваем политическую составляющую этих отношений. Раньше просто, думаю, не было политической воли. Ни с той, ни с другой стороны. Последние два-три года четко обозначился поворот на Восток. Причем это поворот, так сказать, не механический, это концептуальный поворот на Восток. И всю вот эту ситуацию и с Ираном, и с нашей страной следует рассматривать в контексте гораздо большего противостояния. Без последнего мы не сможем разобраться в нынешних событиях. Вы правильно говорили относительно Зимбабве и прочего, но вы не могли не обратить, очевидно, внимание, как и наши слушатели, читатели, зрители, на то обстоятельство, что в течение буквально нескольких недель наш президент посещает Китай. Спустя две недели посещает Тегеран.

Кирилл Казаков, СТВ:

А перед этим у него был глава ШОС.

Владимир Кошелев:

Совершенно верно. Более того, незадолго до этого, в феврале, президент, глава исполнительной власти Исламской Республики Иран посещает Китай. Причем толком о чем шли разговоры там, мы не знаем. А перед этим, за полтора-два года, был заключен, по-моему, всесторонний договор какой-то. Тоже полусекретный. Он не опубликован, как и нынешние материалы.

Кирилл Казаков:

Добавлю, что сегодня российские СМИ сообщили, что до конца марта Москву посетит Си Цзиньпин.

Владимир Кошелев:

Вот видите, это о чем говорит? Ну конечно же, не столько о торговых, экономических отношениях. Это само собой разумеется. Это говорит о большем. О политической составляющей. А что сейчас политически важно? Сейчас политически важна консолидация всех тех, кто осознает гибельный курс Запада, олицетворяемый Соединенными Штатами.