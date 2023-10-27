Анатолий Сивак рассказал, как упростят процедуру строительства: бери, строй жилой дом
Новости Беларуси. Строить жилье без бюрократии и волокиты. Выполнение этого поручения сегодня, 27 октября, проверил глава государства. Александр Лукашенко побывал в строящемся микрорайоне Новая Околица в Минском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одним из главных условий Президента было и остается подходить к вопросу по-хозяйски.
Первым Первому докладывал вице-премьер. Анатолий Сивак констатировал: эффект лучше и для государства, и для человека, если у него будет возможность купить готовый дом. Возможные варианты с необходимыми коммуникациями, электроотоплением от 12 строительных организаций как раз покажут здесь. Притом все строения разные. Прямо сейчас строят 19 типов. Цена квадрата готового дома стартует от 2 400 рублей.
Анатолий Сивак, заместитель премьер-министра Беларуси:
Максимальная площадь здесь – 136 квадратных метров жилого дома.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ну если в принципе, Петров приехал, выбрал дом и попросил на два метра сделать больше, это не проблема? Это компания сделает?
Анатолий Сивак:
Это не проблема, может быть, в следующей очереди мы там что-то и расширим, ассортимент этих домов. Но важно было показать, что такие проекты домов есть. Бюрократия заключается в том, что такой дом строить, строить дом большой, многоквартирный на 12 тысяч квадратных метров, нужно провести все вот эти шаги. «Оформление земельного участка» – если этот подрядчик оформляет земельный участок, то это где-то 3 тысячи рублей. И каждый шаг стоит определенных денег. И в этих шагах есть и проектировщики, есть и заказчик. Это организации, которые свое существование видят в процентах от стоимости дома.
А таких шагов 12 и каждый требует и времени, и денег. Что говорить, если невооруженным глазом видно, что при такой системе участок фактически оформляется дважды. Несостыковка выходит. И те самые бюрократические нагромождения. Хотя застройщику они как раз и выгодны. Все это ведь идет в конечную стоимость, и заплатит за это белорус. Систему предлагают упростить втрое.
Анатолий Сивак:
Мы дальше предлагаем юридическим документом, просить у вас, чтобы вы это утвердили, что строительство таких организаций, которые могут такие дома строить, мы их перечисляем. И по такому принципу местные органы власти выделяют этот участок в условном сельском населенном пункте в ограниченном. Чтобы он построил этот дом, который потом продан, не знаю по какому принципу: или сельскохозяйственное предприятие купит, или так далее. И вот эти все процедуры превращаются чуть в другие. От предоставления участка – вот здесь бери, строй жилой дом, само строительство подрядчиком, не должен быть ни заказчик, ни проектировщик, и последующие продажа и регистрация. Эта система дает возможность уменьшать стоимость объекта. И ценообразование должно тоже измениться, Александр Григорьевич, чтобы люди наши заинтересовались процессом покупки дома. Простые люди. Лучше пускай работают на работе, зарабатывают деньги, чем они тратят время. Бросаются, кажется, собрал блоки газосиликатные, а потом видишь – здоровья еле-еле хватает, ресурсов, и потерял интерес.
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