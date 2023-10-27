Анатолий Сивак рассказал, как упростят процедуру строительства: бери, строй жилой дом

Новости Беларуси. Строить жилье без бюрократии и волокиты. Выполнение этого поручения сегодня, 27 октября, проверил глава государства. Александр Лукашенко побывал в строящемся микрорайоне Новая Околица в Минском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одним из главных условий Президента было и остается подходить к вопросу по-хозяйски. Первым Первому докладывал вице-премьер. Анатолий Сивак констатировал: эффект лучше и для государства, и для человека, если у него будет возможность купить готовый дом. Возможные варианты с необходимыми коммуникациями, электроотоплением от 12 строительных организаций как раз покажут здесь. Притом все строения разные. Прямо сейчас строят 19 типов. Цена квадрата готового дома стартует от 2 400 рублей.

Анатолий Сивак, заместитель премьер-министра Беларуси:

Максимальная площадь здесь – 136 квадратных метров жилого дома. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ну если в принципе, Петров приехал, выбрал дом и попросил на два метра сделать больше, это не проблема? Это компания сделает? Анатолий Сивак:

Это не проблема, может быть, в следующей очереди мы там что-то и расширим, ассортимент этих домов. Но важно было показать, что такие проекты домов есть. Бюрократия заключается в том, что такой дом строить, строить дом большой, многоквартирный на 12 тысяч квадратных метров, нужно провести все вот эти шаги. «Оформление земельного участка» – если этот подрядчик оформляет земельный участок, то это где-то 3 тысячи рублей. И каждый шаг стоит определенных денег. И в этих шагах есть и проектировщики, есть и заказчик. Это организации, которые свое существование видят в процентах от стоимости дома.

А таких шагов 12 и каждый требует и времени, и денег. Что говорить, если невооруженным глазом видно, что при такой системе участок фактически оформляется дважды. Несостыковка выходит. И те самые бюрократические нагромождения. Хотя застройщику они как раз и выгодны. Все это ведь идет в конечную стоимость, и заплатит за это белорус. Систему предлагают упростить втрое.