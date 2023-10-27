«Алёна, что ты прячешься?» Лукашенко попросил журналистов доносить до народа всю правду о стройках

Новости Беларуси. Строить жилье без бюрократии и волокиты. Выполнение этого поручения сегодня, 27 октября, проверил глава государства. Александр Лукашенко побывал в строящемся микрорайоне Новая Околица в Минском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одним из главных условий Президента было и остается подходить к вопросу по-хозяйски.

Президент твердо намерен разрешить проблему и сделать систему прозрачной, отсюда и просьбы к журналистам – внимательно вникать и спрашивать, если непонятно.