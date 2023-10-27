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«Алёна, что ты прячешься?» Лукашенко попросил журналистов доносить до народа всю правду о стройках

27 октября 2023 19:03
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Новости Беларуси. Строить жилье без бюрократии и волокиты. Выполнение этого поручения сегодня, 27 октября, проверил глава государства. Александр Лукашенко побывал в строящемся микрорайоне Новая Околица в Минском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одним из главных условий Президента было и остается подходить к вопросу по-хозяйски.

Президент твердо намерен разрешить проблему и сделать систему прозрачной, отсюда и просьбы к журналистам – внимательно вникать и спрашивать, если непонятно.

«Алёна, что ты прячешься?» Лукашенко попросил журналистов доносить до народа всю правду о стройках-1

Александр Лукашенко:
Тур не слышит – в народе никто знать не будет. А где Алена? Алена, что ты прячешься, вы слушайте, это вам говорят прежде всего. Вы должны народу донести, как мы будем работать, строить такие поселки.

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# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Фотофакт

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