Анатолий Глаз о материале CNN: «Это всё что угодно, только не интервью. Какая-то подлая уловка»

Анатолий Глаз, пресс-секретарь Министерства иностранных дел:

Президент, насколько я это ощущаю по своей работе, совершенно спокойно общается с любыми журналистами. Президент, насколько я видел неоднократно, прекрасно осведомлен, всегда владеет ситуацией. И у МИД, и у пресс-службы главы государства, которая до нас доводит эти ориентировки, нет каких-то особенных требований к журналистам: дополнительной верификации, перестраховок, согласованного перечня вопросов, от которого нельзя отходить. Хотя это нормально, другие многие главы государств такие требования выдвигают. Поэтому у нас совершенно минимальный набор и технический, что касается съемок, света и все. Поэтому к CNN особых требований, кроме тех, что были озвучены публично, мы не выдвигали. Их пожелания, большинство, мы удовлетворили, потому что это все-таки крупный холдинг, и они обосновывали. И началось интервью. Но при всем уважении к CNN. Как можно называть вышедший материал интервью? Это все что угодно, только не интервью. Какая-то подлая уловка.

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