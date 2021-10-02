До +18°C обещают синоптики в Беларуси. Подробный прогноз на начало октября

Сентябрьская погода оказалась на 1-2 градуса прохладнее обычного. На большей части территории шли сильные дожди, кое-где были побиты, так сказать, мокрые рекорды, рассказали в программе «Плюс-минус».

Октябрь начался преимущественно сухой погодой, осадки лишь по западным районам страны, а вот заморозки в выходные грозят большей части территории Беларуси.