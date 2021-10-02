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До +18°C обещают синоптики в Беларуси. Подробный прогноз на начало октября

02 октября 2021 16:11
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Сентябрьская погода оказалась на 1-2 градуса прохладнее обычного. На большей части территории шли сильные дожди, кое-где были побиты, так сказать, мокрые рекорды, рассказали в программе «Плюс-минус».

Октябрь начался преимущественно сухой погодой, осадки лишь по западным районам страны, а вот заморозки в выходные грозят большей части территории Беларуси.

Ну а чего ждать в Беларуси дальше?

До +18°C обещают синоптики в Беларуси. Подробный прогноз на начало октября-1

Температурный режим, который установился сразу на старте октября, соответствует климатической норме. В начале недели ситуация не изменится. По-прежнему на большей части страны погодообразующим фактором останется область повышенного атмосферного давления от антициклона над европейской территорией России. Ночью и утром местами прогнозируется туман. Температура воздуха ночью составит +3 – +10 °C. Днем будет +11 – +18 °C.

В Риме +27°C, в Москве +14°C. Прогноз погоды в Европе на неделю с 4 по 10 октября читайте здесь.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.

До +18°C обещают синоптики в Беларуси. Подробный прогноз на начало октября-4

До +18°C обещают синоптики в Беларуси. Подробный прогноз на начало октября-6

До +18°C обещают синоптики в Беларуси. Подробный прогноз на начало октября-8

До +18°C обещают синоптики в Беларуси. Подробный прогноз на начало октября-10

До +18°C обещают синоптики в Беларуси. Подробный прогноз на начало октября-12

До +18°C обещают синоптики в Беларуси. Подробный прогноз на начало октября-14

# Погода в Беларуси # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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