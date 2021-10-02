До +18°C обещают синоптики в Беларуси. Подробный прогноз на начало октября

Сентябрьская погода оказалась на 1-2 градуса прохладнее обычного. На большей части территории шли сильные дожди, кое-где были побиты, так сказать, мокрые рекорды, рассказали в программе «Плюс-минус».
Октябрь начался преимущественно сухой погодой, осадки лишь по западным районам страны, а вот заморозки в выходные грозят большей части территории Беларуси.
Ну а чего ждать в Беларуси дальше?
Температурный режим, который установился сразу на старте октября, соответствует климатической норме. В начале недели ситуация не изменится. По-прежнему на большей части страны погодообразующим фактором останется область повышенного атмосферного давления от антициклона над европейской территорией России. Ночью и утром местами прогнозируется туман. Температура воздуха ночью составит +3 – +10 °C. Днем будет +11 – +18 °C.
В Риме +27°C, в Москве +14°C. Прогноз погоды в Европе на неделю с 4 по 10 октября читайте здесь.
Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.