«Я мечтала быть певицей с детства». Рассказываем о девушке, которая стала исполнительницей и педагогом по вокалу

Стюша Тайм, блогер:

А мы продолжаем принимать ваши заявки на участие в проекте «Таланты Беларуси». И сегодня мы познакомимся с очередной участницей. Расскажи телезрителям, кто ты. Екатерина Синкевич, певица, композитор:

Я композитор, певица, педагог по вокалу. Стюша Тайм:

Как давно ты занимаешься музыкой?

Екатерина Синкевич:

Я мечтала быть певицей с детства. Где-то даже есть такая видеозапись школьная, где у нас спрашивали, кем хочет быть каждый из учеников, и я тогда сказала: «Я мечтаю быть певицей», на что меня оператор попросил: «А спойте что-нибудь». Я пела песенку «Маленькая страна» Наташи Королевой. Стюша Тайм:

Есть у тебя профессиональное музыкальное образование? Екатерина Синкевич:

Я закончила Белорусскую государственную академию музыки как композитор. Также недавно я получила сертификат как педагог по вокалу. Стюша Тайм:

Я надеюсь, сегодня пару уроков дашь мне? Екатерина Синкевич:

Конечно! Стюша Тайм:

Я потому что тоже мечтала быть певицей, но, к сожалению, не стала ей. Пока мы идем в студию, расскажи немного про благотворительный проект, которым ты занимаешься.

Екатерина Синкевич:

На прошлое Рождество мы поставили музыкальную инклюзивную сказку «Чудо на Рождество». Это была полностью моя авторская работа, я написала сценарий, музыку, и мы в ДК Тракторного завода сделали премьеру, там участвовали детки с ограниченными возможностями из Ивенецкого дома-интерната, из Молодечно, из Руденска. В общем, это был очень мощный проект.

Екатерина Синкевич:

Стюша, я рада видеть тебя в моей студии вокала. Стюша Тайм:

А как я рада. Я мечтала об этом всю жизнь, можно сказать. Давай начинать наше занятие. Екатерина Синкевич:

Просто повторяй за мной. Стюша Тайм:

Заниматься вокалом нужно с раннего детства или можно в любом возрасте начинать?

Екатерина Синкевич:

Можно начать в любом возрасте, но если есть внутреннее желание и прямо потребность внутренняя. Ко мне приходили ученики, которым за 40, за 50. Самой старшей моей ученицей, но не по вокалу, по сольфеджио, была женщина, которой 73 года. А самой младшей девочке было 1,5 года.

Екатерина Синкевич:

Это белорусский народный музыкальный инструмент – свистулька. Ты можешь побаловаться, в нее посвистеть. И потом мы с тобой споем белорусскую народную песню «Рэчанька». Екатерина Синкевич:

Нам надо будет немножко поработать над механикой вокала, и потом я тебе открою много-много секретов сценического выступления и как сделать свой голос незабываемым, чтобы он трогал сердца людей. Стюша Тайм:

Здорово, но очень хотелось бы услышать еще твою авторскую песню, ты нам говорила, что пишешь песни сама.

Стюша Тайм:

Екатерина, спасибо тебе огромное за участие в нашем проекте «Таланты Беларуси», спасибо за урок по вокалу, который ты сегодня мне преподнесла, мне было очень приятно. Что бы ты хотела пожелать нашим телезрителям?