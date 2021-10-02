«Это вполне безопасный процесс». Первый секретарь БРСМ привился от коронавируса

Новости Беларуси. Белорусская молодежь запустила профилактическую акцию «Привит от COVID», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ее смысл в том, что любой вакцинированный человек может поделиться этой новостью в социальных сетях под хештегом «япривит». Первым это успел сделать первый секретарь ЦК БРСМ Александр Лукьянов.

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

БРСМ и БСЖ хотят указать внимание общественности на то, что необходимо не бояться прививок. Ведь сегодня четвертая волна достаточно активна, к сожалению, очень много молодых людей подвержены риску заболеваемости. Сегодня я хотел бы и личным примером показать молодым людям, что это вполне безопасный процесс. Конечно, в ментальности белорусов всегда было такое важное качество заложено, как забота о ближнем.

Диана Мишура, председатель молодежного крыла Белорусского союза женщин:

Мы хотим, чтобы молодежь увидела, что это важно – прививаться. Чтобы они это отображали в своих социальных сетях (Instagram, Telegram) и показывали своим друзьям. Мы уверены, что через лайки, репосты будет охват и молодежь будет заинтересовываться прививаться еще больше. Они будут понимать, насколько это важно и значимо не только для них, но и людей, которые их окружают.