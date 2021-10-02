Сомневаюсь, что у CNN хватит смелости показать это целиком. Вот что пишут в соцсетях про интервью с Лукашенко

Новости Беларуси. Холодный душ для оппонентов власти и коллективного Запада. Интервью Президента Александра Лукашенко телеканалу CNN вызвало небывалый резонанс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Холодный душ для оппонентов власти и коллективного Запада. Интервью Президента Александра Лукашенко телеканалу CNN вызвало небывалый резонанс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Если CNN говорит, что вам есть за что извиняться, вам не за что извиняться.
Я сомневаюсь, что у CNN хватит смелости показать это интервью целиком.
Будут ли США извиняться за зверства, которые они причинили странам по всему миру? У США здесь нет морального превосходства.
Александр Лукашенко: для такого уровня канала, как CNN, это просто несерьезно – брать из интернета всякую ложь (подробности здесь).