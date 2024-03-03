Бывшие заключенные вышли на субботник в Минске: «Эта помощь очень нужна и важна»

Трудотерапия на благо общества. В столице продолжается серия профилактических акций для бывших заключенных. Накануне на субботник вышли подучетные уголовно-исполнительных инспекций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они помогли навести порядок на территории больниц, приютов, детских садов и других социальных объектов.

К работе привлекли граждан, недавно освободившихся из мест лишения свободы, и тех, кто отбывает наказание, не связанное с изоляцией. Благодаря такой инициативе люди, которые однажды преступили черту закона, получают возможность реабилитироваться. Перед началом работы с ними провели профилактические беседы и инструктаж по технике безопасности. Акция охватила каждый район столицы.

Алексей Гринкевич, подучетный УИИ Центрального района Минска: Это важно, тем более мы же занимаемся этим в своей стране, где сами и живем. Я считаю, что это круто. Однозначно лучше как-то содействовать облагораживанию города и нести какую-то пользу.

Роман Ершов, подучетный УИИ Ленинского района Минска: Помогаем детям. Листья, мусор собираем. Пока, если не работаешь, нужно помогать. Мы же не за углом стоим где-нибудь, а помогаем, хоть что-то делаем.

Ирина Прокопеня, заведующая хозяйством Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Ленинского района Минска:

Нам эта помощь очень нужна, так как у нас не хватает сотрудников убирать. Мы сами производим уборку территории, как видите, территория очень большая. Поэтому эта помощь нам очень нужна и важна.

Такие акции помогают бывшим заключенным не только встать на путь исправления, но и найти работу. Организаторы обещают продолжать практику. К слову, участие в таких субботниках – добровольное.