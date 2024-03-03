Митрополит Вениамин: если будем придерживаться уроков истории, сохраним мир и согласие в обществе

Важную для всех христиан Беларуси дату отмечают в Полоцке. 185 лет назад состоялся Полоцкий церковный собор, по итогам которого более полутора миллионов униатов вернулись в лоно православной церкви, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздничные мероприятия начались с самого утра с божественной литургии в Софийском соборе, которую возглавил Патриарший Экзарх всея Беларуси Вениамин. Масштабы события тех лет впечатляют: благодаря полоцкому собору духовенства в 1839 году объединились свыше полутора тысяч приходов и столько же священнослужителей. После этого Беларусь стала православной страной. Сегодня верующие вспоминали исторические события, оказавшие большое влияние не только на развитие духовности белорусского народа, но и зарождение литературных традиций, повышение уровня культуры, становление идентичности.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Вспоминаем, как было воссоединение униатов с православием. И вместе с тем думаем, заботимся о том, как нам сохранить мир, согласие в обществе, в том числе межконфессионально. Думается, что у нас это будет получаться, если мы будем придерживаться уроков истории.

Продолжились торжества чтениями в Полоцком государственном университете имени Евфросинии Полоцкой. В завершение празднования презентовали документальный фильм о жизни и церковном служении митрополита Иосифа Семашко – главного инициатора воссоединения униатов с православными верующими.