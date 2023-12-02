В Добруше прошёл международный фестиваль творчества инвалидов «Мы вместе»
Новости Беларуси. Накануне Международного дня инвалидов в Добруше прошел фестиваль творчества «Мы вместе». Он собрал более 80 участников из Беларуси и России – людей с особенностями психофизического развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Какими талантами удивляли со сцены конкурсанты, узнавала Анна Корольчук.
Проблемы со зрением у Дмитрия Грудовенко начались с самого детства. Изучая систему Брайля, параллельно погружался в мир музыки, которая и стала его призванием. После окончания колледжа талантливого баяниста пригласили преподавать в добрушской детской школе искусств. И вот уже 20 лет Дмитрий помогает раскрыться молодым дарованиям и сам выступает на фестивалях и конкурсах. В его копилке около полусотни наград.
Дмитрий Грудовенко, преподаватель добрушской детской школы искусств:
Я люблю исполнять и эстрадные композиции различные, зарубежных композиторов. Например, Астор Пьяццолла. Я раньше играл, да и сейчас тоже играю его на концертах. Либертанго. Поймал себя на мысли, что у меня маловато в репертуаре белорусской музыки, именно эстрадной белорусской музыки, народных песен, танцев.
Авторское попурри музыкант презентует на сцене районного Дома культуры. Сегодня это фестивальная площадка для творчества инвалидов «Мы вместе».
Анна Корольчук, корреспондент:
Его история началась еще в 2005 году. С 2011-го фестиваль стал международным, к нему присоединились участники из Черниговской и Брянской областей. Из-за пандемии формат проведения пришлось перевести в онлайн. В этом году долгожданная очная встреча.
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