В Добруше прошёл международный фестиваль творчества инвалидов «Мы вместе»

Новости Беларуси. Накануне Международного дня инвалидов в Добруше прошел фестиваль творчества «Мы вместе». Он собрал более 80 участников из Беларуси и России – людей с особенностями психофизического развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проблемы со зрением у Дмитрия Грудовенко начались с самого детства. Изучая систему Брайля, параллельно погружался в мир музыки, которая и стала его призванием. После окончания колледжа талантливого баяниста пригласили преподавать в добрушской детской школе искусств. И вот уже 20 лет Дмитрий помогает раскрыться молодым дарованиям и сам выступает на фестивалях и конкурсах. В его копилке около полусотни наград.

Дмитрий Грудовенко, преподаватель добрушской детской школы искусств:

Я люблю исполнять и эстрадные композиции различные, зарубежных композиторов. Например, Астор Пьяццолла. Я раньше играл, да и сейчас тоже играю его на концертах. Либертанго. Поймал себя на мысли, что у меня маловато в репертуаре белорусской музыки, именно эстрадной белорусской музыки, народных песен, танцев.

Авторское попурри музыкант презентует на сцене районного Дома культуры. Сегодня это фестивальная площадка для творчества инвалидов «Мы вместе».