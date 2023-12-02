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В Добруше прошёл международный фестиваль творчества инвалидов «Мы вместе»

02 декабря 2023 17:05
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Новости Беларуси. Накануне Международного дня инвалидов в Добруше прошел фестиваль творчества «Мы вместе». Он собрал более 80 участников из Беларуси и России – людей с особенностями психофизического развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Какими талантами удивляли со сцены конкурсанты, узнавала Анна Корольчук.

В Добруше прошёл международный фестиваль творчества инвалидов «Мы вместе»-1

Проблемы со зрением у Дмитрия Грудовенко начались с самого детства. Изучая систему Брайля, параллельно погружался в мир музыки, которая и стала его призванием. После окончания колледжа талантливого баяниста пригласили преподавать в добрушской детской школе искусств. И вот уже 20 лет Дмитрий помогает раскрыться молодым дарованиям и сам выступает на фестивалях и конкурсах. В его копилке около полусотни наград.

В Добруше прошёл международный фестиваль творчества инвалидов «Мы вместе»-4

Дмитрий Грудовенко, преподаватель добрушской детской школы искусств:
Я люблю исполнять и эстрадные композиции различные, зарубежных композиторов. Например, Астор Пьяццолла. Я раньше играл, да и сейчас тоже играю его на концертах. Либертанго. Поймал себя на мысли, что у меня маловато в репертуаре белорусской музыки, именно эстрадной белорусской музыки, народных песен, танцев.

Авторское попурри музыкант презентует на сцене районного Дома культуры. Сегодня это фестивальная площадка для творчества инвалидов «Мы вместе».

В Добруше прошёл международный фестиваль творчества инвалидов «Мы вместе»-7

Анна Корольчук, корреспондент:
Его история началась еще в 2005 году. С 2011-го фестиваль стал международным, к нему присоединились участники из Черниговской и Брянской областей. Из-за пандемии формат проведения пришлось перевести в онлайн. В этом году долгожданная очная встреча.

Далее смотрите в видео.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Анна Корольчук # Фотофакт

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