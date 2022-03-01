Алёна Родовская: «Они чётко знают, на какие струны надавить. Нас обвиняли в насилии, а тут война в Украине. Размах понятен?»

Новости Беларуси. Авторский взгляд на ситуацию. Алена Родовская проводит параллели там, где хотят все перечеркнуть, и предвидит развитие ситуации в России на примере Беларуси после августа 2020-го. Рубрика «ЗаДело» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алена Родовская, СТВ:

Любая война заканчивается переговорами. Вопрос только в количестве человеческих жизней. Весь мир наблюдал за нами в минувшее воскресенье. И то, как прошел референдум, – это наш исторический взвешенный ответ. Ни ситуация в Украине, ни попытка срыва, ни призывы портить бюллетени. Ничего! Белорусы сделали свой выбор. Я написала в соцсетях: «Нам не стыдно, что мы белорусы, нам ни за что не стыдно, мы все сделали правильно». Да! Слышите? Да! Наши 80 % голосов за Президента на выборах в 2020-м, наши 82 % – за новую Конституцию. И пусть заткнутся те, кто сомневался в этих цифрах. Алена Родовская:

Мы здоровое общество, потому что мы открыто говорим о своей любви стране, мы не перечисляли деньги в BYPOL, не работали на Запад, не устраивали в соцсетях флешмобы и не ходили на митинги, а просто в один момент объединились. Нашему Президенту наверняка приятно, что за 30 лет нашей независимой Беларуси его граждане выросли разумными и верными своей стране людьми. Только вдумайтесь, в каком моменте истории мы находимся. Кадыров против украинских националистов, белорусы предоставили площадку для переговоров. А вот канцлер ФРГ Олаф Шольц наконец проговорился. Он сказал, что Путин освободил Германию от исторической вины. Все! За концлагеря, массовые казни, за Хатынь. Никакой вины они и не чувствуют. Просто маски спали вдруг.

Алена Родовская:

В этот момент я поняла, почему в Конституции мы прописали новые законы за сохранение исторической правды. Вот вам уже реальный претендент. Дня не прошло. Уже какой день – сбилась со счета – соцсети кишат от информации и откровенного вранья. Я обращаюсь к россиянам и украинцам. Ребята, это вы потом узнаете, сколько влито денег на боты, каналы и ресурсы. Им абсолютно все равно, что вы чувствуете. Им все равно на ваше психологическое состояние, волнение и стресс. У них другая задача: накачав вас картинками, новостями, с вами можно делать все что угодно. С нами тоже так было в 2020-м. Я уже писала, что у меня дежавю. Алена Родовская:

Информационные войны работают как часы. Скоро люди перестанут понимать уже, где ложь, а где правда. Поэтому вас потом выведут на митинги, как и наши невероятные белорусы вышли по убеждению, не за деньги. А потом мы задержали всех админов таких Telegram-каналов, получавших за это огромные деньги. Им платили за то, что вы поругаетесь с родными и близкими, что начнут разрушаться семьи, а уж про друзей я вообще молчу. Они четко знают, на какие струны надавить. Нас обвиняли в насилии, а тут война в Украине. Размах понятен? Я уверена, что Путин наведет порядок. Когда-нибудь наступит время и это мы будем вводить санкции, если хоть кто-нибудь посмеет указывать нам, что делать. Но такие мы люди – сами никогда во внутренние дела других государств не лезем. Суть не меняется. Первыми не нападаем. Но, россияне, украинцы, хватит быть жертвами. Когда это поняли мы, в нашей стране укрепилась национальная самоидентичность. Это и вывело страну из этого кризиса после президентских выборов. Теперь мы прописали свои ценности в нашей новой Конституции. Украина пока раздала оружие. Все же понимают, что скоро с оружием пойдут убивать, мародерить, но это и обеспечит кровавую картинку для европейского ТВ. Об этом говорил наш Президент, предупредив, что начнется мясорубка.