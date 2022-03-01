«Мне очень нравится, как педагоги нас учат». Детский ансамбль танца «Ровесник» отмечает 64-й день рождения

Новости Беларуси. Воспитанники детского ансамбля танца «Ровесник» объездили с гастролями едва ли не весь земной шар. Но любимая сцена заслуженного любительского коллектива Беларуси домашняя. Зал Дворца культуры профсоюзов на протяжении 64 лет приглашает зрителей на выступления юных артистов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. На праздничном концерте в честь дня рождения «Ровесника» побывала и наш корреспондент Лена Мельницкая. Яркие образы, отточенные движения и искренние улыбки. Уже 64 года ансамбль «Ровесник» является брендом нашей страны и дарит мальчикам и девочкам от 4 до 17 лет незабываемое детство. Для юных танцоров «Ровесник» не просто студия хореографии, а целый мир, наполненный творчеством и общением.

София Пракопенко, участница заслуженного любительского коллектива Беларуси ансамбля танца «Ровесник»:

«Ровесник» – это большая дружная семья, быть частью этой семьи огромное удовольствие. Я каждый раз бегу на тренировки.

Мария Белая, участница заслуженного любительского коллектива Беларуси ансамбля танца «Ровесник»:

Мне очень нравится, как педагоги нас учат. Они стараются, чтобы мы танцевали как профессионалы на сцене.

Известный нескольким поколениям ансамбль танца первым из детских коллективов получил звание «Заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь». Многие повзрослевшие воспитанники «Ровесника» хранят в сердце воспоминания о волшебном времени, посвященном занятиям и выступлениям. Поэтому приводят сюда своих детей и с удовольствием участвуют уже в их танцевальной жизни.

Варвара Заровская, участница заслуженного любительского коллектива Беларуси ансамбля танца «Ровесник»:

Родители почти всегда приходят, мама всегда приходит, у папы иногда из-за работы не получается. Маме нравится, мама сама в детстве занималась тут.

Елизавета Богданова, заместитель руководителя заслуженного любительского коллектива Беларуси ансамбля танца «Ровесник»:

У нас есть поколения, которые уже приводят детей своих, потом и внуков своих, и правнуков. У нас есть целые династии. В репертуаре более сотни номеров от народных композиций до эстрадных зарисовок. Танцоры продолжают завоевывать муждународное признание, с успехом выступая не только на главных сценах нашей страны, но и за рубежом.

Марьяна Мохань, участница заслуженного любительского коллектива Беларуси ансамбля танца «Ровесник»:

Мы ездим на гастроли в разные страны, ездили в Италию, в Дубай. Было очень много ярких впечатлений, в Дубае я тогда побывала первый раз, там очень тепло, очень понравилось, концерт у нас прошел хорошо.

Владислав Акимов, участник заслуженного любительского коллектива Беларуси ансамбля танца «Ровесник»:

Мы ехали в Италию, не помню, сколько дней, но было очень весело, были концерты, мы купались, загорали. Нам хлопали, они были восторжены нашими танцами, потому что мы хорошо танцуем. Восторг зрителям приносит не только филигранное исполнение хореографии и заводная музыка.

Лена Мельницкая, корреспондент:

Внешний вид танцора играет далеко не последнюю роль. Прическа, макияж и, конечно, костюм – значение имеет все. Для каждого номера свой образ. И всего пара минут на переодевание перед очередным выходом на сцену. Каждый день рождения коллектива дети и педагоги ждут с нетерпением. Его традиционно отмечают концертом. В 2022 году в программе более 20 номеров.

Анастасия Дягилева, участница заслуженного любительского коллектива Беларуси ансамбля танца «Ровесник»:

Я принимаю участие в пяти номерах. Мы готовились достаточно долго, с начала этого года начали репетировать. Помимо этого, мы принимали участие в других концертах и проводили репетиции, готовились к этому.