Политолог: «У НАТО оборонная история очень плохая. Сплошные непогашенные долги и мошенничество»

Авторский взгляд на события за рубежом в программе «Неделя» от нашего международного эксперта Вадима Елфимова.

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу хорошие новости? Вот очередная. По знаменитой системе Станиславского, единственным критерием достоверности актерской игры являются фразы «верю» и «не верю». Они два антимира, два мерила достоверности и того, что все-таки удалось достучаться до души зрителя. Еще Станиславский напутствовал актеров: «Любите не себя в искусстве, а искусство в себе». Если все это применить к НАТО, то, очевидно, получится так: «Любите не себя в агрессии, а агрессию в себе». То есть агрессия важнее и сильнее как всего западного блока, так и отдельных его членов. Тут, конечно, можно поспорить. Я думаю, что интересы отдельно взятых Соединенных Штатов куда важнее, чем всего НАТО. Но Штаты – уникальная страна. Она может бросить НАТО, а вот НАТО бросить Америку не может. Что уж говорить про государства – члены этой агрессивной организации. Вот они-то как раз должны любить себя в агрессии, а есть у них внутри агрессия или нет – это совершенно неважно.

Вадим Елфимов:

Может, поэтому они и пытаются утверждать везде и всюду, что они не агрессоры, что они обороняются. Вот тут-то мы и говорим им со всей силой убеждения: «Не верим!» Согласитесь, это непорядок, когда в военном блоке, объединяющем практически всю Европу и Северную Америку и позиционирующем себя как оборонительный, нет возможности привести хотя бы один пример обороны. Ну где НАТО оборонялся? Может быть, в Югославии, которую он разбомбил, а потом расчленил? В Ираке? В Афганистане? В Ливии? Эти страны даже не входили в географический регион, где действует Североатлантический блок – какая уж там оборона. Единственный случай, когда НАТО мог законно вмешаться в боевые действия между его же членами – это когда Греция и Турция воевали за Кипр. И что, блок проявил хотя бы миротворческие потуги тогда? Ничего подобного – он самоустранился и безучастно взирал, как полыхает внутренний для него конфликт, пока тот сам не захлебнулся в слишком большом потоке греко-турецкой крови.

В общем, как и у некоторых клиентов банков кредитная история, так у НАТО оборонная история очень плохая. Сплошные непогашенные долги и мошенничество. Что касается натовских миротворцев, так на них просто дефицит – их днем с огнем не сыщешь. А вот украинский террористический сайт «Миротворец», названный так по принципу Козьмы Пруткова «не верь тому, что напечатано», все-таки нашел первых миротворцев в составе НАТО. И надо признать, миротворцев настоящих, а не прикидывающихся таковыми. Одна печаль – их тут же выгнали или грозятся выгнать из НАТО, а если это вдруг не удастся, то предадут «попечениям» все того же фальшивого украинского «Миротворца», чьи писания больше похожи на черные списки гестапо.

Вадим Елфимов:

О самом первом западном и неподдельном миротворце, немецком адмирале и бывшем главкоме ВМС Кае-Ахим Шенбахе много говорить не надо. Он просто призвал учитывать интересы России, и это стоило ему его должности. Его тут же занесли в список украинского «Миротворца», а затем уволили с немецкой военной службы. Вторая кандидатура – венгерский премьер Орбан, публично заявивший, что с Россией можно договориться. Ну это вообще. Это ни в какие ворота натовские не лезет. Третий кандидат – президент Хорватии Зоран Миланович. Он заявил, что в случае эскалации напряженности между Россией и Украиной Хорватия, им возглавляемая, отведет из региона свой военный контингент, входящий в силы НАТО. «Я вижу заявления НАТО об увеличении своего присутствия в Восточной Европе, об отправке разведывательных кораблей. Хорватия не только не пошлет войска, но в случае эскалации отзовет всех своих солдат до единого. Я вам обещаю это», – подчеркнул Миланович.

Вадим Елфимов:

По его словам, такое решение «не имеет ничего общего ни с Россией, ни с Украиной. Это связано с динамикой внутренней политики США, Джо Байдена и его администрации», – заявил хорватский президент. Он добавил, что поддерживал приход Байдена к власти, но сейчас видит у того «непоследовательность и опасное поведение в вопросах международной безопасности». Итак, три реальных миротворца или трех людей, хотя бы задумывающихся о мире, в НАТО мы все-таки нашли. Но это все персональные кандидаты. А вот что делать со следующим, во-первых, коллективным, а во-вторых, очень влиятельным претендентом? Его не уволишь! Не закроешь, не выгонишь, не заставишь заткнуться. Да и опровержения своих слов он еще никогда не обнародовал. Дело в том, что американский телеканал CNN в одном из своих репортажей с мест поставил титр «Харьков, Россия».