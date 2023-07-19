Алёна Дзиодзина: даже самая совершенная политическая система держится на конкретных людях

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.

Алена Дзиодзина, психолог:

Абсолютно любая, даже самая совершенная система в политическом мироустройстве, как правило, держится на конкретных людях. И если с ними что-то не так, то обычно страдает ее эффективность. В связи с этим важны дисциплина и приемлемый способ сохранить ее справедливость. В связи с данной функцией обычно задуман закон, без которого общество погрузилось бы в хаос.

Рабочая неделя главы государства началась со встречи с генпрокурором и заботы о том, на каком уровне мы сейчас находимся с позиции закона и трех вопросов: контроль за соблюдением законодательства в силовых структурах; восстановление исторической справедливости; соблюдение законов в сфере экономики.

Принимая с докладом генерального прокурора Андрея Шведа, Александр Лукашенко обсудил акценты обо всех обозначенных блоках. Ведь, по сути, каждый из названных трех вопросов – существенный вклад в спокойную общую жизнь и стабильность. Ценные свойства, ведь правда? Отвечая за безопасность, система должна отработать правильно. Порядок в Вооруженных Силах – это мирное небо и защищенность людей в домах и на улицах.