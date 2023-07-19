Алёна Дзиодзина: даже самая совершенная политическая система держится на конкретных людях
Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Абсолютно любая, даже самая совершенная система в политическом мироустройстве, как правило, держится на конкретных людях. И если с ними что-то не так, то обычно страдает ее эффективность. В связи с этим важны дисциплина и приемлемый способ сохранить ее справедливость. В связи с данной функцией обычно задуман закон, без которого общество погрузилось бы в хаос.
Рабочая неделя главы государства началась со встречи с генпрокурором и заботы о том, на каком уровне мы сейчас находимся с позиции закона и трех вопросов: контроль за соблюдением законодательства в силовых структурах; восстановление исторической справедливости; соблюдение законов в сфере экономики.
Принимая с докладом генерального прокурора Андрея Шведа, Александр Лукашенко обсудил акценты обо всех обозначенных блоках. Ведь, по сути, каждый из названных трех вопросов – существенный вклад в спокойную общую жизнь и стабильность. Ценные свойства, ведь правда? Отвечая за безопасность, система должна отработать правильно. Порядок в Вооруженных Силах – это мирное небо и защищенность людей в домах и на улицах.
Алена Дзиодзина:
Установление справедливости за геноцид белорусских людей – это уроки истории, которые важно осмыслить и выучить, чтобы не повторить в последствии – считает глава государства. Особенно в наши дни, когда мир вокруг – провокация.
А порядок в сферах экономики и своего производства – это стабильные деньги. И все то, что у нас способны сделать и вырастить, – их надежный эквивалент. Но с более устойчивой и незыблемой ценностью. Ведь вид, форма и курс валют по мере событий и времени изменяемы. А их бумажный и цифровой аналог способен вообще обнулиться. Но с точки зрения реальной экономики и реальных денег то, чем можно людей накормить, обогреть и вылечить, останется ценным всегда.
В определенном смысле свое производство – возможно, более крепкая сила, чем даже деньги. В свое время, когда цифровых и бумажных валют еще не было, люди платили тем, что могли изготовить и вырастить. С тех пор изменилось немногое. Теперь просто нужно сначала сделать, а затем предложить и продать на рынке. Потому так важны свое продовольствие, своя посевная на поле, свои коровы в стадах, качество своего производства, возможности встроиться в рынок сбыта и проблематика, что способна всему помешать.
Алена Дзиодзина:
На каждом из всех этапов в систему включаются люди. А где есть человек, там всегда могут быть искушения. В связи с этим падеж скота, выплаты зарплат, сохранность рабочей техники, коррупционные проявления – это те вопросы, что, по мнению Президента, должны быть на контроле Генеральной прокуратуры. С позиции стабильности, безопасности, жизни белорусов в комфорте и сохранности вечных аналогов денег – так поступить будет правильно.
Читайте также:
Зеленский никогда не станет своим в политическом сообществе коллективного Запада. Психолог объяснила почему
Дзиодзина: есть лидеры, после которых хоть трава не расти. И вот почему Лукашенко не из их числа
Дзиодзина: «Когда внутренне «поджигаются» страны, это кому-то нужно. И заблуждение думать, что это не так»