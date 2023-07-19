Двум минчанам грозит до 4 лет колонии за неоднократную демонстрацию нацистских татуировок

Новости Беларуси. До четырех лет колонии грозит двум минчанам за демонстрацию нацистских татуировок. Отбывая наказание в местах не столь отдаленных, житель столицы «украсил» себя несколькими изображениями свастики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
После освобождения какое-то время их скрывал, но после задержания за кражу уже в милиции вел себя вызывающе – демонстрировал наколки, за что был привлечен к административной ответственности. Но это еще не конец истории.
Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК по Минску:
Спустя несколько месяцев, в феврале 2023 года, находясь в общественном транспорте, обвиняемый вновь совершил аналогичное правонарушение. Примечательно, что минчанин до момента задержания даже не предпринимал попыток скрыть изображение. Несмотря на проведенные сотрудниками милиции профилактические беседы, должны выводов для себя мужчина не сделал и продолжил свою преступную деятельность. В июне уже текущего года он стал фигурантом уголовного дела.
Еще один приверженец неонацистского движения – 37-летний житель Ленинского района столицы. Не единожды привлекался к административной ответственности за демонстрацию свастики. И никаким образом не пытался скрыть татуировки. В отношении обоих фигурантов заведены уголовные дела.