Двум минчанам грозит до 4 лет колонии за неоднократную демонстрацию нацистских татуировок

Новости Беларуси. До четырех лет колонии грозит двум минчанам за демонстрацию нацистских татуировок. Отбывая наказание в местах не столь отдаленных, житель столицы «украсил» себя несколькими изображениями свастики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После освобождения какое-то время их скрывал, но после задержания за кражу уже в милиции вел себя вызывающе – демонстрировал наколки, за что был привлечен к административной ответственности. Но это еще не конец истории.