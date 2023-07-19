Готовим изысканный паштет из копчёного палтуса. Рецепт от кулинара

Лена Климук, кулинар:

Приготовим очень изысканный паштет из копченого палтуса.

Первым делом нам нужно разделить палтуса на волокна. Снимаем кожу и отделяем от хребта.

Добавим размягченное сливочное масло, немного петрушки, немного цедры и сок лимона в наш паштет. Пробиваем все блендером до однородной консистенции.

Начать свой день лучше всего со стакана кристально чистой воды. Я предпочитаю минеральные воды «Ждановичская» и «Кристальная» из артезианской скважины. Лучший источник здоровья и неиссякаемой энергии.

Для такого паштета идеально подойдут хвостики копченого лосося, скумбрия горячего копчения и также палтус горячего копчения.

Подаем паштет на свежем багете. Хлеб можно поджарить, а можно оставить так, как есть. Намазываем обратной стороны ложки.