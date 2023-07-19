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Готовим изысканный паштет из копчёного палтуса. Рецепт от кулинара

19 июля 2023 07:15
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Лена Климук, кулинар:
Приготовим очень изысканный паштет из копченого палтуса.

Готовим изысканный паштет из копчёного палтуса. Рецепт от кулинара-1

Готовим изысканный паштет из копчёного палтуса. Рецепт от кулинара-3

Первым делом нам нужно разделить палтуса на волокна. Снимаем кожу и отделяем от хребта.

Готовим изысканный паштет из копчёного палтуса. Рецепт от кулинара-6

Добавим размягченное сливочное масло, немного петрушки, немного цедры и сок лимона в наш паштет. Пробиваем все блендером до однородной консистенции.

Готовим изысканный паштет из копчёного палтуса. Рецепт от кулинара-9

Начать свой день лучше всего со стакана кристально чистой воды. Я предпочитаю минеральные воды «Ждановичская» и «Кристальная» из артезианской скважины. Лучший источник здоровья и неиссякаемой энергии.

Готовим изысканный паштет из копчёного палтуса. Рецепт от кулинара-12

Для такого паштета идеально подойдут хвостики копченого лосося, скумбрия горячего копчения и также палтус горячего копчения.

Готовим изысканный паштет из копчёного палтуса. Рецепт от кулинара-15

Подаем паштет на свежем багете. Хлеб можно поджарить, а можно оставить так, как есть. Намазываем обратной стороны ложки.

Готовим изысканный паштет из копчёного палтуса. Рецепт от кулинара-18

Завтрак готов. Такой паштет из любой рыбы можно приготовить в прок. И у вас всегда будет готовое блюдо к завтраку. А главное, что этот паштет очень вкусный и вы всегда можете приготовить это даже на фуршет.

*На правах рекламы.

# Реклама # общество # Лена Климук # Фотофакт

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