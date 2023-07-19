В Калининграде стартует большой молодёжный форум Беларуси и России

Приоритеты молодежной политики, сохранение исторической памяти, студенческое взаимодействие и реализация инициатив. 11-й российско-белорусский молодежный форум сегодня, 19 июля, собирает участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. До 22 июля в Калининграде новое поколение будет говорить о будущем Союзного государства. Особое внимание с учетом современных вызовов – информационной безопасности в молодежной среде.

Делегаты форума очно и онлайн – более 250 человек. Это представители республиканских и федеральных, региональных молодежных организаций, лидеры движений, представители госструктур Беларуси и России. Мероприятие пройдет на площадках музея-заповедника «Музей мирового океана» и Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта.

Торжественное открытие 20 июля. Одно из ключевых двусторонних молодежных мероприятий проводится ежегодно. Принимающими сторонами по очереди выступают Беларусь и Россия.