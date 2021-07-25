Алёна Дзиодзина: были и такие истории среди дипломатов, кто не сумел отодвинуть личные интересы в пользу страны

Алена Дзиодзина, психолог: Дипломатия – это служение и в некоторой степени даже подвижничество, потому что когда люди выбирают этот путь, их жизнь уже перестает им принадлежать в той степени, как это было прежде. Слова, действия, распорядок дня и даже геолокация – теперь все это определяется в первую очередь интересами государства. Поэтому принципиальным моментом в данном случае оказывается мотивация, которая приводит людей на службу. Дипломаты становятся лицом нашего государства за рубежом. И в идеале правильно, когда в эту сферу приходят из идейных соображений, с любовью и чувством особого трепета к своей стране. Ведь иначе человек просто не сможет длительное время удерживать в фокусе внимания интересы государства, прежде чем свои собственные.

Алена Дзиодзина:

Как не смог наш сегодняшний герой. Так бывает, что на службу попадают случайные люди. Им платят, и они что-то делают. Но служение невозможно за деньги. Потому что люди жертвуют во благо страны гораздо большим, чем можно купить. А когда само понимание чести, любви к своей стране размывается, когда в человеке нет и не было трепетных чувств к родной земле, то ему сложно быть верным своему делу. Он начинает вилять хвостом и метаться, играя то за одних, то за других. Или же приукрашивать результаты своей работы, находясь на службе, опасаясь получить нагоняй, например. Были и такие истории среди дипломатов, кто не сумел отодвинуть личные интересы в пользу страны. Человеческое, слишком человеческое. И такие попутчики, как Ковалевский, очень ненадежные люди, кому бы они ни служили впоследствии.

Последний год стал настоящей кузницей кадров среди дипломатов и помог выкристаллизовать золотой фонд среди тех людей, кто именно продолжает добросовестно нести свою службу и теперь. Их судьба и жизнь, как и прежде, во многом принадлежит интересам нашего государства. И есть вера, что претерпев все трудности и не сломавшись, среди наших дипломатов остались самые надежные и уже испытанные люди. Для Беларуси сейчас особенно ценна их поддержка.