Первое большое интервью в должности министра. Вадим Синявский о дефиците кадров, снятии флагов и имидже спасателей

Новости Беларуси. Что бы ни происходило на внешнем контуре, куда важнее сохранять стабильность и покой внутри страны. Когда любой белорус знает, что в сложной ситуации, днем или ночью, к тебе на помощь придут – не советом добрым и нравоучениями в духе «нужно было делать вот так-то», а реальным действием и реальным спасением, тогда и страна будет развиваться в правильном русле, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В правовом и ментальном.

Евгений Поболовец, СТВ:

25 июля большой праздник у белорусских спасателей. МЧС сегодня далеко не только пожарная служба. Иногда огонь не виден из-за крыши дома, а внутри буквально все пылает. Иногда разговоришься с человеком – такой он легкий и простой в общении на первый взгляд, а заглянешь в душу – там пожар. Горит все тихим огнем. И дом спасать надо, и человека не потерять бы. Вот и современное министерство – это не только ликвидация чрезвычайных ситуаций, но и спасение жизней. А иногда и душ. Ведь сколько людей остались живы после профилактических бесед – не подсчитать. Эта часть работы белорусских спасателей не отражается в сводках и новостях. По этому случаю эксклюзив от Алены Сыровой. «Переживаем очень сильно за рост гибели людей в результате пожаров» Алена Сырова, СТВ:

Вадим Иванович, наверное, это будет ваше первое большое интервью в должности министра по чрезвычайным ситуациям. Каково же было мое удивление, когда на интервью договориться с вами оказалось очень просто. Вы освоились так быстро?

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям:

Сложно освоиться в том ведомстве, в котором ты не работал. Задача стоит в максимально короткие сроки оценить тот объем задач, который стоит перед ведомством, вникнуть в организацию его работы и сделать те шаги, которые сегодня намечены, определены, в том числе на подведение итогов по результатам работы за первое полугодие. Алена Сырова:

Удовлетворены итогами? Вадим Синявский:

Итоги неплохие. Переживаем очень сильно за рост гибели людей в результате пожаров. К сожалению, погодные условия и ковидная ситуация достаточно серьезно повлияли, особенно в зимне-весенний период, когда люди длительное время находились по домам, отопление продлевалось. Пожаров в сельской местности было много. Но динамика меняется в лучшую сторону. Возникла другая ситуация – гибель людей на воде. К сожалению, порядка 30 человек гибнет каждую неделю, все профилактические мероприятия не всегда приносят успех, поэтому вынуждены максимально выставлять личный состав, в том числе с боевой службы снимаем людей, чтобы контролировать, мониторить ситуацию у водоемов. Алена Сырова:

Лето нас испытывает на прочность – аномальная жара, ливни были. Вадим Синявский:

Стихия непредсказуема, мы видим, что происходит в Западной Европе. Но спасатели Беларуси в постоянной готовности, мы стараемся эти вопросы спрогнозировать, в том числе Республиканский центр управления и реагирования на чрезвычайные ситуации. Проводится космический мониторинг, используются различные новые современные методы, методики.

Алена Сырова:

У нас еще уборочная кампания будет в разгаре. Наверное, тоже какие-то меры будете принимать. Вадим Синявский:

Дежурим на полях на договорной основе, потому что нарядов не хватает. Там, где значительное количество комбайнов, ситуация еще более усложняется, с учетом погодных условий. Вся техника выходит в поля, поэтому по усиленному варианту несения службы поставлена задача обеспечивать контроль этой ситуации, но проблемы существуют, активно на них реагируем. Алена Сырова:

Наши ребята сейчас работают в Турции, тушат пожары там. Как у них обстоят дела, справляются ли? Вадим Синявский:

13 авиаторов, два вертолета Ми-8 работают сейчас по договору в Турции. Уже осуществлено более 100 часов налета техники авиационной, осуществлено 300 сливов воды в очаги пожаров, перевезено 80 турецких спасателей в труднодоступные места. Эта работа ведется нами с 2009 года. Она ведется успешно, и понятно, если бы были какие-то проблемы, то турецкая сторона не приглашала бы белорусских авиаторов для выполнения этих задач. «Как бы сложно ни было, какие бы мы задачи ни выполняли, мы – люди в погонах»

Алена Сырова:

Недавно были введены новшества в законы «О чрезвычайном положении» и «О военном положении». Таким образом у МЧС появляются новые функции. Что вы думаете на сей счет? Вадим Синявский:

Это была и наша инициатива в том числе. Министерство по чрезвычайным ситуациям входит в состав сил, средств, которые обеспечивают национальную безопасность Республики Беларусь, поэтому как бы сложно ни было, какие бы мы задачи ни выполняли, мы – люди в погонах, и в случае возникновения угрозы национальной безопасности, территориальной целостности Республики Беларусь определены соответствующий расчет, вооружение и экипировка. В случае возникновения внештатных ситуаций (будем называть – чрезвычайных ситуаций) мы фактически будем выполнять, как и органы внутренних дел, задачи по предназначению. На сотрудников министерства будет распространяться закон «Об органах внутренних дел» по условиям применения физической силы, специальных средств, табельного оружия и самое главное – сотрудники будут точно так же законодательно защищены от различного рода угроз. Сейчас будут внесены в порядок подготовки личного состава соответствующие методики, мы проведем занятия с личным составом, с командирами и будем готовить их для выполнения задач по предназначению.

Алена Сырова:

Были примеры, когда сотрудники приезжали, убирали какие-то лишние элементы, и в их адрес была критика, был деанон. Как это сказалось на настроениях ваших сотрудников и на имидже МЧС? Вы считаете, что он стал хуже, лучше? Вадим Синявский:

Имидж МЧС очень сложно изменить с учетом того, что люди, которые выполняют в постоянной боевой готовности, в условиях риска для жизни задачи, мы выполняли эту работу, выполняем и будем ее выполнять. Речь может вестись об этих фашистских символах, по-другому мы их сейчас называть не можем, к сожалению, они сами это заслужили, эти деятели, которые их распространяли. Сегодня нормальный разумный человек отдает себе отчет, что могло бы произойти с нашей страной, если бы, не дай бог, эти негодяи захватили власть в стране. Никто им этого не позволит, в том числе и МЧС. Алена Сырова:

Символы эти развешивали в том числе в труднодоступных местах. Вадим Синявский:

В труднодоступные места могли прибыть только спасатели. Мы это делали, делаем и будем делать. Слава богу, нам удалось пройти этот этап непростой, сложный. Коллективы министерства достаточно крепкие, сплоченные, готовые к выполнению поставленных задач. «Будут выбраны лучшие, с высокой степенью годности по здоровью»