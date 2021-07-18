Алёна Дзиодзина: протестные настроения уже обрели тех, кто готов убивать. Вам нечего сказать по этому поводу, господа Грибалёвы?

Новости Беларуси. Психолог из Риги Алена Дзиодзина в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Психолог из Риги Алена Дзиодзина в программе «Неделя» на СТВ.
Алена Дзиодзина:
Мудрое слово, сказанное вовремя, на долгие годы вперед может вразумить отдельно взятого человека. Слова же известных людей способны убедить и направить тысячи. Лариса Грибалева в своих социальных сетях делает попытку размышлять на морально-нравственные темы и… проталкивает БЧБ-настроения. Заодно. Словом, фоточкой в БЧБ-палитре, спетой песней, снятым клипом. Все это очень поддерживает романтичный образ протеста, где чуть ли не Бог с Дьяволом борются под проникновенную музыку.
Однако дьявол кроется в деталях. И в данном случае этот нюанс в том, что протестные настроения уже обрели тех, кто готов убивать. Даже не за идею светлого будущего, а просто так. Потому что реальность превратилась для них в увлекательный и кровавый квест. Своеобразная романтика, где режут языки, взрывают дома и рассказывают подробности о планах расправы с таким смаком, словно бы сомелье рассказывал о вкусе вина.
Почему же об этом господа Грибалевы предпочитают промолчать? Не самое ли время всколыхнуть общество своим звездным авторитетом, напоминая, что происходящее не нормально? Что убивать – чудовищно? А сожалеть о том, что люди остались живы – цинично? Ведь на фоне уже сказанного в поддержку протестов замалчивание очевидных проблем в умах ваших союзников по перамоге становится поощряющим согласием. Не задумывались?
А ведь это только кажется, что ожесточенные люди обитают лишь в интернете. Они живут среди нас. Мы с ними под одним небом ходим, одним воздухом дышим, а порой и за одним столом трапезничаем. А тем временем им искренне жаль, что никто не умер. Вам точно все еще нечего сказать по этому поводу, господа Грибалевы?