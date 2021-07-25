Виталий Уткин о действиях Литвы: это нарушение всех норм, всех 30 пунктов Всеобщей декларации прав человека

Новости Беларуси. Тему незаконной миграции и обстановки на границе Беларуси и Литвы обсудим с гостем студии программы «Неделя» – депутатом Палаты представителей Национального собрания Беларуси Виталием Уткиным. Евгений Поболовец, СТВ:

Главная тема недели – мигранты, ситуация на границе с Литвой. Буквально каждый день нам давали информационные поводы снова и снова возвращаться к этой теме. Что происходит? «Видя жесткое отношение к иммигрантам, ни одна международная правозащитная организация почему-то не высказалась»

Виталий Уткин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

На мой взгляд, как политика, как депутата Палаты представителей Национального собрания, это, конечно, в первую очередь нарушение всех норм, всех 30 пунктов Всеобщей декларации прав человека, где четко говорится о недопущении пыток, о недопущении нарушения прав человека. Все 30 пунктов Всеобщей декларации 1948 года нарушены литовской стороной, пограничными службами, теми, кто занимается мигрантами. На права человека наступили жестким сапогом пограничной службы Литвы и показали, где реально права человека, как относятся к международному праву. К сожалению, сегодня, видя жесткое отношение к иммигрантам, ни одна международная правозащитная организация почему-то не высказалась. Молчат, притом, что сегодня наша белорусская сторона, когда обратно принимала беженцев, и побои были видны, и интервью, в котором говорилось о нечеловеческом отношении со стороны пограничных служб и других, по всей вероятности, организаций, которые были задействованы в этом процессе, к иммигрантам, попавшим на территорию Литвы. «Народу ни в коем случае не нужен конфликт, и в Европе не нужен конфликт»

Евгений Поболовец:

Меня такой вопрос интересует. Литовские госчиновники говорят следующее: «Всего 30 % границы с Беларусью у нас защищены, остальные 70 % фактически защищены по минимуму». Сама Литва признает, что есть проблемы с их стороны на границе, тогда почему обвиняют в этой ситуации Беларусь? Виталий Уткин:

Знаете, как говорится? С больной головы на здоровую. Мы прекрасно понимаем, даже те люди, которые пытаются незаконно перейти границу, изучают режим работы пограничной службы. Это не то, что пришли к нам на территорию Беларуси, стали в пропускной пункт, и мы открыли шлагбаум – они просто прошли. Нет. Это система именно нелегального пересечения границы. Здесь, в первую очередь, литовская служба – к кому попали. По каким причинам – должны у себя изучить и активизировать. Вторая ситуация четко регламентирует, как работать с теми людьми, которые попали на территорию. Там нет ни слова о пытках. Там есть системное применение оружия – в каких случаях могут при задержании применять. Сегодня мы видим, что все эти даже внутренние документы пограничной службы Литвы были нарушены.

Евгений Поболовец:

Сейчас в Литве разгорается политический кризис, потому что все эти действия и решения, насколько я понимаю, это решения сейма. Президент страны и советник президента страны на неделе сделали несколько громких заявлений, процитирую. «Сейм, принявший поправки к закону о правовом положении иностранцев, выбросил в мусорную корзину права человека мигрантов», – это советник президента Литвы сказал. К чему может эта ситуация привести? Как на эту обстановку на границе должны реагировать Беларусь, Литва, Европейский союз, все мировое сообщество? Виталий Уткин:

Если взять исторические моменты, то мы помним, что не только «лесные братья» были у литовцев. У литовцев были и Герои Советского Союза, которыми тоже гордится Литва, это одно население. Сегодня при определенных политических манипуляциях со стороны отдельных деградирующих политиков Литвы идет раскол в обществе. Мы прекрасно понимаем, кому Литва служит, кому это выгодно. Сегодня на международном уровне европейские политики, «хозяева» Литвы, должны призвать к благоразумию, не развивать конфликт. Европейские политики должны вспомнить мудрость де Голля. В 1966 году, встретившись с советским руководством, увидев вооружение, которое показали, силу, мощь, он попросил штаб-квартиру НАТО перенести из Парижа в Брюссель. Народу ни в коем случае не нужен конфликт, и в Европе не нужен конфликт. Сегодня Беларусь сильна, наш блок ОДКБ силен. Использовать к нам определенные методы политического шантажа – это не пройдет, это не 1990-е, когда у нас у руля были те люди, которые были у руля развала Советского Союза, которые были готовы торговать своей родиной. Президент четко сказал: любимую не отдают. Это должны услышать все, ситуация должна урегулироваться, ни в коем случае ее нельзя использовать для конфликта и стрелять из оружия в сторону сопредельного государства – это тоже конфликтная ситуация. «Я буду поддерживать ту позицию, чтобы в нашу Конституцию внести верховенство нашего права над международным»