Виталий Уткин о действиях Литвы: это нарушение всех норм, всех 30 пунктов Всеобщей декларации прав человека
Новости Беларуси. Тему незаконной миграции и обстановки на границе Беларуси и Литвы обсудим с гостем студии программы «Неделя» – депутатом Палаты представителей Национального собрания Беларуси Виталием Уткиным.
Евгений Поболовец, СТВ:
Главная тема недели – мигранты, ситуация на границе с Литвой. Буквально каждый день нам давали информационные поводы снова и снова возвращаться к этой теме. Что происходит?
«Видя жесткое отношение к иммигрантам, ни одна международная правозащитная организация почему-то не высказалась»
Виталий Уткин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
На мой взгляд, как политика, как депутата Палаты представителей Национального собрания, это, конечно, в первую очередь нарушение всех норм, всех 30 пунктов Всеобщей декларации прав человека, где четко говорится о недопущении пыток, о недопущении нарушения прав человека. Все 30 пунктов Всеобщей декларации 1948 года нарушены литовской стороной, пограничными службами, теми, кто занимается мигрантами. На права человека наступили жестким сапогом пограничной службы Литвы и показали, где реально права человека, как относятся к международному праву. К сожалению, сегодня, видя жесткое отношение к иммигрантам, ни одна международная правозащитная организация почему-то не высказалась. Молчат, притом, что сегодня наша белорусская сторона, когда обратно принимала беженцев, и побои были видны, и интервью, в котором говорилось о нечеловеческом отношении со стороны пограничных служб и других, по всей вероятности, организаций, которые были задействованы в этом процессе, к иммигрантам, попавшим на территорию Литвы.
«Народу ни в коем случае не нужен конфликт, и в Европе не нужен конфликт»
Евгений Поболовец:
Меня такой вопрос интересует. Литовские госчиновники говорят следующее: «Всего 30 % границы с Беларусью у нас защищены, остальные 70 % фактически защищены по минимуму». Сама Литва признает, что есть проблемы с их стороны на границе, тогда почему обвиняют в этой ситуации Беларусь?
Виталий Уткин:
Знаете, как говорится? С больной головы на здоровую. Мы прекрасно понимаем, даже те люди, которые пытаются незаконно перейти границу, изучают режим работы пограничной службы. Это не то, что пришли к нам на территорию Беларуси, стали в пропускной пункт, и мы открыли шлагбаум – они просто прошли. Нет. Это система именно нелегального пересечения границы. Здесь, в первую очередь, литовская служба – к кому попали. По каким причинам – должны у себя изучить и активизировать. Вторая ситуация четко регламентирует, как работать с теми людьми, которые попали на территорию. Там нет ни слова о пытках. Там есть системное применение оружия – в каких случаях могут при задержании применять. Сегодня мы видим, что все эти даже внутренние документы пограничной службы Литвы были нарушены.
Евгений Поболовец:
Сейчас в Литве разгорается политический кризис, потому что все эти действия и решения, насколько я понимаю, это решения сейма. Президент страны и советник президента страны на неделе сделали несколько громких заявлений, процитирую. «Сейм, принявший поправки к закону о правовом положении иностранцев, выбросил в мусорную корзину права человека мигрантов», – это советник президента Литвы сказал. К чему может эта ситуация привести? Как на эту обстановку на границе должны реагировать Беларусь, Литва, Европейский союз, все мировое сообщество?
Виталий Уткин:
Если взять исторические моменты, то мы помним, что не только «лесные братья» были у литовцев. У литовцев были и Герои Советского Союза, которыми тоже гордится Литва, это одно население. Сегодня при определенных политических манипуляциях со стороны отдельных деградирующих политиков Литвы идет раскол в обществе. Мы прекрасно понимаем, кому Литва служит, кому это выгодно. Сегодня на международном уровне европейские политики, «хозяева» Литвы, должны призвать к благоразумию, не развивать конфликт. Европейские политики должны вспомнить мудрость де Голля. В 1966 году, встретившись с советским руководством, увидев вооружение, которое показали, силу, мощь, он попросил штаб-квартиру НАТО перенести из Парижа в Брюссель. Народу ни в коем случае не нужен конфликт, и в Европе не нужен конфликт. Сегодня Беларусь сильна, наш блок ОДКБ силен. Использовать к нам определенные методы политического шантажа – это не пройдет, это не 1990-е, когда у нас у руля были те люди, которые были у руля развала Советского Союза, которые были готовы торговать своей родиной. Президент четко сказал: любимую не отдают. Это должны услышать все, ситуация должна урегулироваться, ни в коем случае ее нельзя использовать для конфликта и стрелять из оружия в сторону сопредельного государства – это тоже конфликтная ситуация.
«Я буду поддерживать ту позицию, чтобы в нашу Конституцию внести верховенство нашего права над международным»
Евгений Поболовец:
Белорусские депутаты уже не раз высказывались на эту тему. Что мы будем делать дальше?
Виталий Уткин:
Мы будем политически, с учетом международных норм отстаивать. К нам применили санкции 22 июня, но при этом исторически забыли 9 мая, что после 22 июня было 9 мая, а после 9 мая еще было 20 ноября, когда начался Нюрнбергский процесс. Сегодня все нарушения международных норм… Введение санкций – оно связано. У нас существует декларация от 1965 года о невмешательстве во внутренние дела государства, где вторым пунктом четко написано, что запрещается применение экономических санкций. Для нас как для политиков понятно, все нарушения норм международного права, которые осуществляются со стороны ЕС – экономические, политические, спортивные санкции – это все складывается в копилку определенных исторических моментов и фактов, которые у белорусского народа будет право поднять и предъявить претензии к ЕС. Кто нарушал международное право, кто проявлял геноцид в отношении белорусского народа в разрезе спорта, культуры – эти моменты для нас, для политиков, видны. Мы работаем над этим, специальными государственными органами складываются, документируются факты, которые грубо нарушают международные нормы. Хочу сказать, что на фоне принятия Конституции, видя, как страны ЕС, наши ближние соседи относятся к международному праву, я буду поддерживать ту позицию, чтобы в нашу Конституцию внести верховенство нашего права над международным.