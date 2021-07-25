Григорий Азарёнок: он признаётся, что Вашингтон – лучшее место на земле. Что ж, такое холуйское рвение оценили

Новости Беларуси. Тема дипломатии на этой неделе звучала громко. К сожалению, в нашей истории происходили случаи, когда те, кто призван защищать свою страну, предавали ее и служили интересам недружественных нам государств, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. «Орден Иуды» на СТВ. Григорий Азаренок вручает очередную награду.

Григорий Азаренок, СТВ:

Предательство XXI века – феномен удивительный. Измена и изменники существовали всегда, но даже Иуда повесился от мерзости своего поступка. Предателей презирали все, в том числе и те, к кому они переметнулись. Но постмодерн рамки поменял. И теперь отступники, отчизнопродавцы гордятся своей изменой, преподносят ее как достижение. И недоумевают, когда жизнь наказывает их. Но в Беларуси постмодерн не правит, и мы скажем ублюдкам все, что мы о них думаем, в лицо. Григорий Азаренок:

Треклят сын погибельный Иуда, ежели за сребролюбие давится. Это рубрика «Орден Иуды». Говорим о тех, кто не помнил добра и осквернил свою жизнь грехом предательства. Меня зовут Григорий Азаренок. Григорий Азаренок:

Америка – раковая опухоль на теле человечества. Злокачественная, зловонная, убийственная. Наша великая культура распознала ее еще в зародыше. Вот что писал Пушкин: «С изумлением увидели демократию в ее отвратительном цинизме, в ее жестоких предрассудках, в ее нестерпимом тиранстве. Все благородное, бескорыстное, все возвышающее душу человеческую – подавленное неумолимым эгоизмом и страстию к довольству». Продолжил эту линию Гоголь: «А что такое Соединенные Штаты? Мертвечина; человек в них выветрился до того, что и выеденного яйца не стоит». И Горький, и Ильф и Петров, и Маяковский – все они ненавидели Америку, видели в ней воплощение всего чуждого добру и справедливости. Но лучше всех сказал Есенин: Если хочешь здесь душу выржать,

То сочтут: или глуп, или пьян.

Вот она – мировая биржа,

Вот они – подлецы всех стран.

Эти люди – гнилая рыба,

Вся Америка – жадная пасть.

Григорий Азаренок:

Лучше не скажешь. Гнилая рыба. Вот о ней мы сегодня и поговорим. Валерий Ковалевский – один из кураторов котлеты с усиками. Но это сейчас. А когда-то он присягал служить Президенту Лукашенко и отправился на дипломатическую работу в США. Стал временным поверенным. Но вместо того чтобы защищать интересы своего народа (он сам признается), главной мечтой было встретиться с кем-нибудь, заискивающе посмотреть в глаза хоть кому-то из высокопоставленных чиновников. С какой грустью он рассказывает, как в соседнее посольство приезжали из госдепа, а их игнорировали. А так хочется, так хочется запустить в работу по туфлям язык, услужить, понравиться хозяевам денег. И плевать на унижение собственной страны. Григорий Азаренок:

Мы привели высказывания великих писателей о Штатах. А теперь сравните с этим ничтожеством. Он признается: Вашингтон – лучшее место на земле. Что ж, такое холуйское рвение оценили. Григорий Азаренок:

Вдруг Ковалевский уходит с дипломатической службы, предает свою Родину и через некоторое время оказывается во... Всемирном банке. Для понимания – это очень хорошо оплачиваемая должность клерка. Нетрудно предположить – был завербован. Сдал, все что мог. И был награжден. Андрей Лазуткин о команде Светланы Тихановской: у её советников нет мозгов – мы это можем совершенно спокойно заявить

Григорий Азаренок:

Своими примерами в политике он назвал Клинтона и Обаму. Хороший выбор. Извращенец, который стер с лица земли целое государство, не отвлекаясь от губ Моники Левински, уничтоживший тысячи людей. И лауреат Нобелевской премии мира, начавший две войны. Вот это Оруэлл, вот это я понимаю – примеры для подражания. Молодец, Валера. Григорий Азаренок:

Но оцените еще один пассаж. «Нам в каком-то смысле не повезло со страной». Да, вам, Иудам, уродам и дегенератам не повезло с Беларусью и нашим народом. Мы ненавидим предателей, коллаборантов и полицаев. На этой земле вас ждет только одно – позор и высмеивание. Никогда вы не станете властью, американский штык, на котором вы сидите – предел ваших возможностей и радужных мечтаний. Алёна Дзиодзина: были и такие истории среди дипломатов, кто не сумел отодвинуть личные интересы в пользу страны Григорий Азаренок:

Знаете, в чем ваша проблема, змагары? Вы вообще не чувствуете, не понимаете наш народ. Вам непонятна, вам чужда его суть. Смысл белорусов скрыт от вас. Вы выбрали целью своей жизни комфорт, сладко жрать и мягко спать – основа вашего никчемного существования. И потому все время мимо. Вы бы сдали страну в 1941-м за концлагерную похлебку. Вы сдали ее в 1991-м за просроченные ножки Буша. Сейчас вы бы сдали ее за радужные трусики. Но наш народ выбирает того, кто его чувствует и понимает. Кто сам и есть народ. Больше информации о подлых предателях в Telegram-канале «Иуды онлайн» – настоящий кладезь подлости, глупости и трусости. Подпишитесь, знайте врагов в лицо.