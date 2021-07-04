Психолог из Риги: осознаёт ли Искуи Абалян, что ставит мир на белорусских улицах под угрозу, когда допускает подобные ошибки?

Алена Дзиодзина, психолог:

Когда политикой занимаются политики, политологи или люди из силовых структур – это одна история. Но когда темы государственной важности берутся обсуждать медийные лица – это немного другая тема. В отличие от первых, едва ли они что-то решают. Но поговорить – почему бы и нет? И тут кроется очень тонкий и опасный момент: мнение популярного человека может быть не экспертно, но очень авторитетно. И в таком случае узнаваемое лицо может стать обезьяной с гранатой, которая совсем не понимает, как она работает, но рвануть способна так, что ой. Потому как мы не знаем, как сказанное слово отзовется.

Причем говорить можно не обязательно с помощью слов, для этого достаточно сняться в клипе или выложить ролик в своей социальной сети, которые опосредовано намекнут на гражданскую позицию. И весьма наивно было бы полагать в данном случае, что мы просто спели песенку, ни на что не повлияем. Напомню, что музыка может как отражать политические настроения, так и влиять на сознание людей, накачивая их необходимыми эмоциями.