В Беларуси заготовили почти треть от плана травяных кормов
Новости Беларуси. На самом высоком уровне в эти дни внимание к уборочной кампании, которая без промедлений стартовала на этой неделе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несмотря на то, что в график жатвы свои коррективы внес североатлантические циклон и дожди притормозили работу в поле, аграрии не оставляют намерений превзойти результаты 2021 года и добыть 9-миллионный урожай.
Надо сказать, уже появились и первые тысячники уборочной. Это хлеборобы из Минской области Клецкого района. Там озимый ячмень показал высокую урожайность. Такая еще разве что на полях Гродненщины. В целом, по стране намолочено уже более 155 тысяч тонн ячменя. Почти треть от плана заготовлено травяных кормов.
Минская и Брестская области приступили к уборке льна. Собрать все до последнего зернышка в 2022 году – как никогда вопрос национальной безопасности. Хотя, по словам экспертов, для беспокойства у белорусов причин нет – продуктами наше население полностью обеспечено.