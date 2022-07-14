В Беларуси заготовили почти треть от плана травяных кормов

Новости Беларуси. На самом высоком уровне в эти дни внимание к уборочной кампании, которая без промедлений стартовала на этой неделе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несмотря на то, что в график жатвы свои коррективы внес североатлантические циклон и дожди притормозили работу в поле, аграрии не оставляют намерений превзойти результаты 2021 года и добыть 9-миллионный урожай.

Надо сказать, уже появились и первые тысячники уборочной. Это хлеборобы из Минской области Клецкого района. Там озимый ячмень показал высокую урожайность. Такая еще разве что на полях Гродненщины. В целом, по стране намолочено уже более 155 тысяч тонн ячменя. Почти треть от плана заготовлено травяных кормов.