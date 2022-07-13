Фестиваль вновь подарит яркий и незабываемый праздник. Поздравления «Славянскому базару» пришли из Узбекистана и КНР
Новости Беларуси. «Славянский базар в Витебске» уже давно в статусе международного. Об этом масштабном музыкальном событии знают далеко за пределами нашей страны. По случаю открытия XXXI фестиваля искусств продолжают поступать поздравительные послания со всего мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сразу два письма пришло из дружественного Китая. Так, министр культуры и туризма КНР отметил, что фестиваль играет важную роль в укреплении белорусско-китайского сотрудничества.
Ху Хэпин, министр культуры и туризма КНР:
Известный белорусский культурный бренд – Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» родился в год установления дипломатических отношений между Китаем и Беларусью и стал активным окном и важной площадкой для наблюдения за развитием китайско-белорусских отношений. Убежден, что в этом году фестиваль вновь подарит деятелям искусств и зрителям из разных уголков мира яркий и незабываемый праздник культуры и искусства.
Губернатор китайской провинции Шаньдун пожелал успешного проведения форума и выразил желание воспользоваться этой площадкой для реализации договоренностей лидеров, продолжать углублять сотрудничество в ключевых областях и дружественные обмены между регионами.
Чжоу Найсян, губернатор провинции Шаньдун (КНР):
Будучи всемирно известным культурным событием, Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» станет важной площадкой для углубления взаимопонимания и дружбы между деятелями культуры из разных стран.
Министр культуры Узбекистана в своем послании выразил пожелания в деле дальнейшего углубления сотрудничества между нашими странами.
Озодбек Назарбеков, министр Культуры Узбекистана:
Международный фестиваль искусств «Славянский базар» укрепляет свои позиции не только в регионе, но и во всем мире, а масштабы ежегодного фестиваля расширяются.
«Музыка поддерживает дух современных течений». Фестиваль «Славянский базар» принимает поздравления со всего мира.