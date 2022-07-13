Фестиваль вновь подарит яркий и незабываемый праздник. Поздравления «Славянскому базару» пришли из Узбекистана и КНР

Новости Беларуси. «Славянский базар в Витебске» уже давно в статусе международного. Об этом масштабном музыкальном событии знают далеко за пределами нашей страны. По случаю открытия XXXI фестиваля искусств продолжают поступать поздравительные послания со всего мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сразу два письма пришло из дружественного Китая. Так, министр культуры и туризма КНР отметил, что фестиваль играет важную роль в укреплении белорусско-китайского сотрудничества.