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Фестиваль вновь подарит яркий и незабываемый праздник. Поздравления «Славянскому базару» пришли из Узбекистана и КНР

13 июля 2022 14:12
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Новости Беларуси. «Славянский базар в Витебске» уже давно в статусе международного. Об этом масштабном музыкальном событии знают далеко за пределами нашей страны. По случаю открытия XXXI фестиваля искусств продолжают поступать поздравительные послания со всего мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Сразу два письма пришло из дружественного Китая. Так, министр культуры и туризма КНР отметил, что фестиваль играет важную роль в укреплении белорусско-китайского сотрудничества.  

Фестиваль вновь подарит яркий и незабываемый праздник. Поздравления «Славянскому базару» пришли из Узбекистана и КНР-1

Ху Хэпин, министр культуры и туризма КНР:  
Известный белорусский культурный бренд – Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» родился в год установления дипломатических отношений между Китаем и Беларусью и стал активным окном и важной площадкой для наблюдения за развитием китайско-белорусских отношений. Убежден, что в этом году фестиваль вновь подарит деятелям искусств и зрителям из разных уголков мира яркий и незабываемый праздник культуры и искусства.  

Губернатор китайской провинции Шаньдун пожелал успешного проведения форума и выразил желание воспользоваться этой площадкой для реализации договоренностей лидеров, продолжать углублять сотрудничество в ключевых областях и дружественные обмены между регионами.  

Фестиваль вновь подарит яркий и незабываемый праздник. Поздравления «Славянскому базару» пришли из Узбекистана и КНР-4

Чжоу Найсян, губернатор провинции Шаньдун (КНР):  
Будучи всемирно известным культурным событием, Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» станет важной площадкой для углубления взаимопонимания и дружбы между деятелями культуры из разных стран.  

Министр культуры Узбекистана в своем послании выразил пожелания в деле дальнейшего углубления сотрудничества между нашими странами.  

Фестиваль вновь подарит яркий и незабываемый праздник. Поздравления «Славянскому базару» пришли из Узбекистана и КНР-7

Озодбек Назарбеков, министр Культуры Узбекистана:  
Международный фестиваль искусств «Славянский базар» укрепляет свои позиции не только в регионе, но и во всем мире, а масштабы ежегодного фестиваля расширяются.  

«Музыка поддерживает дух современных течений». Фестиваль «Славянский базар» принимает поздравления со всего мира.  

# Славянский базар в Витебске-2022 # общество # Фотофакт

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