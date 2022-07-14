«Напутствие только одно – победить». Белорусские военные готовятся к Армейским международным играм

Новости Беларуси. На финишную прямую вышла подготовка белорусских военных к участию в Армейских международных играх, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На полигоне Доманово в Брестской области прошли контрольные занятия с экипажами команд конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск». Сборные показали высокий уровень подготовки и даже превзошли свои же рекорды прошлых состязаний. Напомним, по итогам соревнований 2021 года, белорусские команды приняли участие в 27 конкурсах, из которых в 17 заняли призовые места. Домой вернулись с тремя золотыми и пятью серебряными наградами. Высокий уровень мастерства наших военных дает уверенность в том, что медальные амбиции оправдаются и в 2022 году.

Виктор Гулевич, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Беларуси:

Глаза горят. Все стремятся повысить результат, который был продемонстрирован в прошлом году. Особенно чувствуется это желание продемонстрировать более высокие результаты у тех, кто принимал участие. Они уже почувствовали этот драйв, эту динамику проведения соревнований. И оно их увлекает. Потому что только увлеченные люди могут показать действительно значимый результат. Естественно, напутствие только одно – победить в предстоящих армейских играх.