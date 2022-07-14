Будет даже форма с вышиванками. В Беларуси с середины июля начнут работу школьные базары

Новости Беларуси. Несмотря на то, что школьные детские каникулы в самом разгаре, большинство родителей предпочитает не откладывать подготовку к новому учебному сезону на последние дни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для решения вопроса, который возникает из года в год, а также для удобства школьные базары начинают работу уже с середины июля.

Именно здесь можно закупиться всем необходимым для комфортного обучения, начиная от школьно-письменных принадлежностей и различной печатной продукции и заканчивая одеждой и обувью для учащихся. К слову, на этой неделе как раз несколько отечественных фабрик презентовали свои коллекции школьной формы.