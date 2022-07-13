Представления акробатов, уличные гуляния и гости из 30 стран. Как прошёл первый день «Славянского базара»?

Их национальные флаги до конца «Славянского базара» будут развеваться рядом с Летним амфитеатром, который, к слову, на один вечер превратился в своеобразный цирковой купол, под которым свои трюки демонстрировали летающие гимнасты и акробаты. На его сцене прошло непривычное, но уникальное шоу-увертюра. Настроение публики оказалось в руках жонглеров и клоунов. Привезли также на праздник и дрессированных зверей. Впрочем, это только начало всех сюрпризов, которые ожидают зрителей.

Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

Фестиваль ищет постоянно, какое направление творчества в рамках увертюры показать. Когда-то это был балет на льду, когда-то это был рок, симфонический оркестр, когда-то это была опера, а сегодня это цирковое искусство, потому что наш фестиваль – это не фестиваль только музыкальный, это фестиваль искусств. Мы просто впервые добрались до такого полномасштабного циркового шоу. Я думаю, что впереди еще очень много видов искусств, до которых тоже можно добраться.

Жить в ритме фестиваля Витебск будет до 18 июля. А это значит, что все его жители и гости смогут увидеть ни один ряд интересных программ и выступлений, посетить выставки, уличные гуляния и, конечно, окунуться в музыкальную феерию.

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