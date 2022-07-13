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Представления акробатов, уличные гуляния и гости из 30 стран. Как прошёл первый день «Славянского базара»?

13 июля 2022 19:38
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Новости Беларуси. В 2022 году на фестивале будут представлены около 30 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Представления акробатов, уличные гуляния и гости из 30 стран. Как прошёл первый день «Славянского базара»?-1

Их национальные флаги до конца «Славянского базара» будут развеваться рядом с Летним амфитеатром, который, к слову, на один вечер превратился в своеобразный цирковой купол, под которым свои трюки демонстрировали летающие гимнасты и акробаты. На его сцене прошло непривычное, но уникальное шоу-увертюра. Настроение публики оказалось в руках жонглеров и клоунов. Привезли также на праздник и дрессированных зверей. Впрочем, это только начало всех сюрпризов, которые ожидают зрителей.

Представления акробатов, уличные гуляния и гости из 30 стран. Как прошёл первый день «Славянского базара»?-4

Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
Фестиваль ищет постоянно, какое направление творчества в рамках увертюры показать. Когда-то это был балет на льду, когда-то это был рок, симфонический оркестр, когда-то это была опера, а сегодня это цирковое искусство, потому что наш фестиваль – это не фестиваль только музыкальный, это фестиваль искусств. Мы просто впервые добрались до такого полномасштабного циркового шоу. Я думаю, что впереди еще очень много видов искусств, до которых тоже можно добраться. 

Жить в ритме фестиваля Витебск будет до 18 июля. А это значит, что все его жители и гости смогут увидеть ни один ряд интересных программ и выступлений, посетить выставки, уличные гуляния и, конечно, окунуться в музыкальную феерию. 

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# Славянский базар в Витебске-2022 # общество # Глеб Лапицкий # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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