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«Стресс рождает чемпионов». Президент Федерации тенниса России подарил Лукашенко свою книгу

13 апреля 2023 15:09
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13 апреля Александр Лукашенко провел встречу во Дворце Независимости с Шамилем Тарпищевым. Глава государства обсудил ряд вопросов с президентом Федерации тенниса России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подробно остановились на текущем состоянии дел в теннисе – соревнований на домашних площадках и международных аренах. Коснулись и темы поддержки детско-юношеского спорта, переработки календаря проведения соревнований и сборов с учетом всей непростой ситуации вокруг Беларуси и России. 

«Стресс рождает чемпионов». Президент Федерации тенниса России подарил Лукашенко свою книгу-1

Шамиль Тарпищев, президент Федерации тенниса России:
Я свое произведение последнее по психологии 14 примеров критических рассматривают тренер и психолог. Очень интересно. Сейчас пишу продолжение, потому что разошлось сразу.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я знаком. Не читал ее, но с книжкой знаком. «Стресс рождает чемпионов». Все задумывался: ну как, как это происходит? В этом есть большой смысл. Да? Ну, наверное, Сергей это прошел уже.

Шамиль Тарпищев:
У нас каждый день стресс.

«Стресс рождает чемпионов». Президент Федерации тенниса России подарил Лукашенко свою книгу-4

После встречи с Президентом Шамиль Тарпищев пообщался с журналистами. В частности речь шла о международных турнирах, ведь некоторые из них оказались втянутыми в политику.

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# Подарки Президенту Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Шамиль Тарпищев # Фотофакт

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