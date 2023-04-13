«Стресс рождает чемпионов». Президент Федерации тенниса России подарил Лукашенко свою книгу

Подробно остановились на текущем состоянии дел в теннисе – соревнований на домашних площадках и международных аренах. Коснулись и темы поддержки детско-юношеского спорта, переработки календаря проведения соревнований и сборов с учетом всей непростой ситуации вокруг Беларуси и России.

13 апреля Александр Лукашенко провел встречу во Дворце Независимости с Шамилем Тарпищевым. Глава государства обсудил ряд вопросов с президентом Федерации тенниса России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шамиль Тарпищев, президент Федерации тенниса России:

Я свое произведение последнее по психологии – 14 примеров критических рассматривают тренер и психолог. Очень интересно. Сейчас пишу продолжение, потому что разошлось сразу.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я знаком. Не читал ее, но с книжкой знаком. «Стресс рождает чемпионов». Все задумывался: ну как, как это происходит? В этом есть большой смысл. Да? Ну, наверное, Сергей это прошел уже.

Шамиль Тарпищев:

У нас каждый день стресс.