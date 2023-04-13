Лукашенко: надо срочно выйти на корт. Уже бросаться на мяч не буду, но потихоньку восстановлюсь

Подробно остановились на текущем состоянии дел в теннисе – соревнований на домашних площадках и международных аренах. Коснулись и темы поддержки детско-юношеского спорта, переработки календаря проведения соревнований и сборов с учетом всей непростой ситуации вокруг Беларуси и России. Акцент, конечно, на дружественных странах. Ну и с учетом того, что Александр Лукашенко и Шамиль Тарпищев давно знакомы, обсудили не только повестку большого спорта.

Шамиль Тарпищев, президент Федерации тенниса России:

Я равнялся только на вас. Поэтому я ученик.

Александр Лукашенко:

Нет-нет, да и Ельцина научил в теннис играть, и меня заодно. Я в свое время так неплохо освоил теннис. Но очень тяжелый вид спорта, самый тяжелый, мне кажется. Там и мозги в порядке должны быть, и физически должен. И самый травматичный (вид спорта – прим. ред.). Но теннис – это дело хорошее, очень хорошее. Я когда в графике посмотрел, что мы с тобой встретимся, подумал: надо срочно выйти на корт и начинать играть в теннис. Уже так бросаться на мяч не буду, но потихоньку восстановлюсь.

Шамиль Тарпищев:

Пусть другие бегают.

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