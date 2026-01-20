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Такого ещё не было в XXI веке! На большей части Беларуси наблюдались полярные сияния

20 января 2026 08:32
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Такого еще не было в XXI веке. Утром 20 января социальные сети пестрят красками. На большей части Беларуси минувшей ночью появились яркие полярные сияния, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Такого ещё не было в XXI веке! На большей части Беларуси наблюдались полярные сияния-2

Мощная вспышка на Солнце вызвала экстремальную геомагнитную бурю, которая и породила такую красоту. Северное сияние возникает из-за взаимодействия солнечного ветра с магнитным полем Земли. Все началось с первой в 2026-м сильной вспышки на Солнце. Она произошла 18 января – и вот пик ее земного проявления: над рядом территорий наблюдались одни из наиболее мощных в этом столетии полярные сияния. Предстоящей ночью возможно повторение события, хотя и с несколько меньшей мощностью.

# Природные явления # Погода в Беларуси

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