Такого ещё не было в XXI веке! На большей части Беларуси наблюдались полярные сияния

Такого еще не было в XXI веке. Утром 20 января социальные сети пестрят красками. На большей части Беларуси минувшей ночью появились яркие полярные сияния, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мощная вспышка на Солнце вызвала экстремальную геомагнитную бурю, которая и породила такую красоту. Северное сияние возникает из-за взаимодействия солнечного ветра с магнитным полем Земли. Все началось с первой в 2026-м сильной вспышки на Солнце. Она произошла 18 января – и вот пик ее земного проявления: над рядом территорий наблюдались одни из наиболее мощных в этом столетии полярные сияния. Предстоящей ночью возможно повторение события, хотя и с несколько меньшей мощностью.