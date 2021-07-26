Семья – это мужчина и женщина? Мнения белоруски, депутата и профессора

Я поддерживаю, потому что, если оно будет в Конституции, на нас никто не сможет влиять с другого места – с Запада или еще откуда-то. Что мы должны почему-то… Ай-яй-яй, не соединили женщину с женщиной или мужчину с мужчиной. А так это в Конституции заложено, я считаю, очень правильно, очень здорово. Я жила в Праге долгое время, и муж мой тоже жил. И вот эти вот моменты, когда ты сидишь в трамвае, едешь и напротив тебя целуются два мужчины – это просто…. Я выскакивала из троллейбуса не на той остановке, какой надо, но это просто ужасно. Или муж, когда рассчитывается в кассе, его мужчина хватает за руку, нежно гладит. Это он тоже, как ошпаренный. Это не нормально. Я поэтому очень за это. Очень некрасиво, когда мы за рубежом ходили – мужчины ходят за ручку, обнявшись. Это просто… Это отвратительно.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

О какой демократии они говорят, когда в Европе, последний случай мне рассказали, кафе закрывают за то, что отказались вывешивать флаг этих сексуальных меньшинств? Наши дети в школе будут учить, что такое семья – это мужчина и женщина.