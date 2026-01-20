В феврале расходы на выплату пенсий составят порядка 2,5 млрд рублей – Минтруда

В Беларуси расходы на выплату пенсий в феврале составят около 2,5 миллиардов рублей. В связи с их повышением дополнительно будет направлено около 220 миллионов. Напомним, Президент подписал указ о повышении трудовых пенсий в среднем на 10 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Увеличение выплат для каждого пенсионера будет индивидуальным и зависит от продолжительности стажа, величины заработка, учтенного при расчете пенсии, а также установленных доплат.

Елена Гоморова, начальник главного управления пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

В феврале расходы на выплату пенсий составят порядка 2,5 миллиарда рублей. Из них порядка 220 миллионов рублей – на повышение пенсии. В повышенном размере пенсии будут выплачены уже в феврале. Перерасчеты пенсии у нас проводятся с учетом возможностей средств бюджета Фонда социальной защиты населения. Конечно, мы производим оценку. У нас запланированы на этот год расходы бюджета Фонда на выплату пенсии порядка 31 миллиарда рублей.

Пенсии перерасчитают как для работающих, так и для неработающих пенсионеров.