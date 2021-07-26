Помните токаря с МЗКТ, который высказался на встрече с Президентом в августе-2020? Вот его мнение о проекте Конституции
Новости Беларуси. Какими могут быть изменения в Конституции и какие замечания высказываются экспертами на этом этапе? В августе Конституционная комиссия проведет совещание на уровне Президента страны. Все предложения комиссии были направлены главе государства. Студия ток-шоу «По существу» превратилась в дискуссионную площадку – тему обсудили гости и эксперты.
17 августа 2020 года Президент приехал на МЗКТ. Один из участников встречи, токарь этого завода, высказал мнение. Его голос кричал там: «Мы хотим Конституцию!» Мы нашли этого человека.
Сергей Рязанов, токарь Минского завода колесных тягачей:
То, что уходит законодательная власть именно на парламент – уходит именно право Президента на указы и декреты – это хорошо. Это из того, как я думаю. Появление ВНС как отдельного органа постоянного тоже, в принципе, меня устраивает. Но меня не устраивало то, что там не прописано, как именно этот ВНС формируется.
А в остальном, в принципе, близко к тому, что мне и хотелось бы. То есть разделение именно власти, отделение законодательной власти, именно ее отдать только в парламент. Как подстраховка, при смене Президента как дополнительная подстраховка – все-таки через парламент быстро протолкнуть не получится, есть время среагировать как-то.
Единственное, чего нет в этом варианте (но это, опять же, можно записывать в качестве закона) – это я хотел бы, чтобы партии были представлены именно… обязаны были быть представлены в регионах. Потому что на данный момент назначить голосование, допустим, по партийным спискам – иногда рассматривается как вариант переход к пропорциональной системе – ну, назначат, голосовать буду пальцем в небо. Ни одной партии толком не знаю, кто именно, что это за люди. Поэтому их представители должны быть в регионах, должны быть там постоянно.
Так, в принципе, похоже на то, что мне хотелось бы.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Объясню на простом примере мысль. Смотрите, у нас в Конституции есть достижения – двуязычие, да? Согласитесь, это то, что сохранило нашу страну. И вот представьте на секунду, если бы мы не поменяли бы сейчас Конституцию, приходит Президент и говорит: я не хочу двуязычие. Что мы сделаем? Ничего. Я выхожу из союза с Россией, я выхожу из ОДКБ – я хочу в НАТО, я хочу в ЕС. А кто ты такой? То есть мы сделаем такую Конституцию, что это будет невозможно. Мы нашего Президента знаем, поэтому мы спокойной жили 26-28 лет. Потому что мы знали, что он никогда на это не пойдет. А где гарантия, что мы застрахованы от этого через 10 лет? Будет такой президент как Трамп. Избрался президентом, что он мог сделать? Ничего.
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