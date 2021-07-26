Помните токаря с МЗКТ, который высказался на встрече с Президентом в августе-2020? Вот его мнение о проекте Конституции

Новости Беларуси. Какими могут быть изменения в Конституции и какие замечания высказываются экспертами на этом этапе? В августе Конституционная комиссия проведет совещание на уровне Президента страны. Все предложения комиссии были направлены главе государства. Студия ток-шоу «По существу» превратилась в дискуссионную площадку – тему обсудили гости и эксперты. 17 августа 2020 года Президент приехал на МЗКТ. Один из участников встречи, токарь этого завода, высказал мнение. Его голос кричал там: «Мы хотим Конституцию!» Мы нашли этого человека.

Сергей Рязанов, токарь Минского завода колесных тягачей:

То, что уходит законодательная власть именно на парламент – уходит именно право Президента на указы и декреты – это хорошо. Это из того, как я думаю. Появление ВНС как отдельного органа постоянного тоже, в принципе, меня устраивает. Но меня не устраивало то, что там не прописано, как именно этот ВНС формируется. А в остальном, в принципе, близко к тому, что мне и хотелось бы. То есть разделение именно власти, отделение законодательной власти, именно ее отдать только в парламент. Как подстраховка, при смене Президента как дополнительная подстраховка – все-таки через парламент быстро протолкнуть не получится, есть время среагировать как-то.

Единственное, чего нет в этом варианте (но это, опять же, можно записывать в качестве закона) – это я хотел бы, чтобы партии были представлены именно… обязаны были быть представлены в регионах. Потому что на данный момент назначить голосование, допустим, по партийным спискам – иногда рассматривается как вариант переход к пропорциональной системе – ну, назначат, голосовать буду пальцем в небо. Ни одной партии толком не знаю, кто именно, что это за люди. Поэтому их представители должны быть в регионах, должны быть там постоянно. Так, в принципе, похоже на то, что мне хотелось бы.