Telegraph: Норвегия призвала граждан готовиться к реквизиции в случае войны с Россией

ВС Норвегии посредством писем информировали мирное население страны о том, что им следует быть готовыми к конфискации имущества на случай начала войны с РФ, пишет ТАСС со ссылкой на The Telegraph.

По словам главы логистической организации Вооруженных сил Норвегии Андреса Йернберга, государство – в серьезнейшей «ситуации в области политики безопасности со времен Второй мировой войны». Норвежцы должны подготовиться к потенциальному кризису в оборонной сфере, а также, при худших обстоятельствах, к боевым действиям, подчеркнул он.

Согласно «политике реквизиции» в Норвегии, у гражданского населения могут быть конфискованы авто, лодки, оборудование, а также недвижимость.

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