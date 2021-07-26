Алексей Талай о ситуации в регионах: люди сейчас включились, активно отстаивают наши традиционные ценности, культуру
Новости Беларуси. Какими могут быть изменения в Конституции и какие замечания высказываются экспертами на этом этапе? В августе Конституционная комиссия проведет совещание на уровне Президента страны. Все предложения комиссии были направлены главе государства. Студия ток-шоу «По существу» превратилась в дискуссионную площадку – тему обсудили гости и эксперты.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Алексей, вы очень много ездите, встречаетесь. Вы сейчас стали фигурой, которая представляет патриотическое движение Беларуси. О чем говорят люди, что вам преподносят и что вы используете в качестве тезисов, уже пообщавшись с людьми?
Алексей Талай, общественный деятель, директор благотворительного фонда, член Конституционной комиссии:
Затронуть момент по поводу ограничения сроков. К примеру, это очень волнует наших людей. И большой сигнал поступает о том, что мы не должны ограничивать. Действительно, если человек имеет компетенцию, уже прокачал себя по полной программе в этой сфере, почему мы должны его ограничивать?
Кирилл Казаков:
Фигуры такого формата как Александр Лукашенко мы сейчас на горизонте не видим, на самом деле.
Алексей Талай:
Согласен. Поэтому, раз так уже пошла конституционная реформа, где-то и я уже как член Конституционной комиссии был вынужден с этим как-то смириться. Но вы правильно говорите. Люди сейчас включились, очень активно отстаивают наши традиционные ценности, культуру. Говорят о том, что мы должны сохранить вот это пространство здравого смысла на территории Республики Беларусь.
Кирилл Казаков:
Самое простое, сейчас сильно обсуждаемое – заложена норма о том, что мужчина и женщина – это и есть семья, не более не менее.
Алексей Талай:
Важно: по рождению. Сейчас эти всевозможные модификации могут из мальчика сделать девочку и так далее. Это неприемлемо для нашего народа. Затем идут очень четкие сигналы на то, что у нас есть Союзное государство Беларуси и России. Здесь тоже, может быть, аккуратно как-то обозначить этот вектор. Мы понимаем, что вокруг нас не овечки бегают в этом мире. Где-то волки, набросив шкуры овечьи, только и точат ножи. Ситуация прошлого года нас взбудоражила, заставила одуматься и по-другому посмотреть на мир. И сейчас Конституцией в том числе закрепить суверенитет, закрепить национальные интересы, возможность не обращать внимание на международные, наднациональные структуры.
Алена Сырова, СТВ:
Алексей, о чем в Конституционной комиссии вы спорили чаще всего?
Алексей Талай:
Если сказать о том, что это за Конституция, что вообще происходит. Я считаю, такой посыл от людей – Конституция страны, столкнувшейся с агрессией, с внешним давлением. Людей очень испугала ситуация прошлого года, когда мы могли потерять свою государственность, страну и скатиться в пучину гражданского конфликта. Мы знаем, что произошло в Украине нашей братской, когда там просто наплевали на Конституцию, на законы и так далее. Людей волнует конкретика, как мы посредством Конституции укрепимся, сможем устоять в дальнейшем, где основополагающие моменты, скрепы, если хотите, благодаря которым Беларусь дальше будет развиваться.
Алена Сырова:
И где они?
Алексей Талай:
Правильно говорят мои коллеги: людей сегодня волнует ювенальная юстиция. То, как потихонечку, где-то с какими-то очень хитрыми словами как толерантность, оно приходит в нашу жизнь. И пытаются заместить родителей какими-то государственными органами. Здесь тоже очень важно нам сейчас отработать ситуацию, что успели сделать те иностранные фонды и НКО, которые лезли к нам в Кодекс семейный, лезли в образование, пытались навязать нам свою повестку.
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