Алексей Талай о ситуации в регионах: люди сейчас включились, активно отстаивают наши традиционные ценности, культуру

Новости Беларуси. Какими могут быть изменения в Конституции и какие замечания высказываются экспертами на этом этапе? В августе Конституционная комиссия проведет совещание на уровне Президента страны. Все предложения комиссии были направлены главе государства. Студия ток-шоу «По существу» превратилась в дискуссионную площадку – тему обсудили гости и эксперты. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Алексей, вы очень много ездите, встречаетесь. Вы сейчас стали фигурой, которая представляет патриотическое движение Беларуси. О чем говорят люди, что вам преподносят и что вы используете в качестве тезисов, уже пообщавшись с людьми?

Алексей Талай, общественный деятель, директор благотворительного фонда, член Конституционной комиссии:

Затронуть момент по поводу ограничения сроков. К примеру, это очень волнует наших людей. И большой сигнал поступает о том, что мы не должны ограничивать. Действительно, если человек имеет компетенцию, уже прокачал себя по полной программе в этой сфере, почему мы должны его ограничивать? Кирилл Казаков:

Фигуры такого формата как Александр Лукашенко мы сейчас на горизонте не видим, на самом деле. Алексей Талай:

Согласен. Поэтому, раз так уже пошла конституционная реформа, где-то и я уже как член Конституционной комиссии был вынужден с этим как-то смириться. Но вы правильно говорите. Люди сейчас включились, очень активно отстаивают наши традиционные ценности, культуру. Говорят о том, что мы должны сохранить вот это пространство здравого смысла на территории Республики Беларусь.

Кирилл Казаков:

Самое простое, сейчас сильно обсуждаемое – заложена норма о том, что мужчина и женщина – это и есть семья, не более не менее. Алексей Талай:

Важно: по рождению. Сейчас эти всевозможные модификации могут из мальчика сделать девочку и так далее. Это неприемлемо для нашего народа. Затем идут очень четкие сигналы на то, что у нас есть Союзное государство Беларуси и России. Здесь тоже, может быть, аккуратно как-то обозначить этот вектор. Мы понимаем, что вокруг нас не овечки бегают в этом мире. Где-то волки, набросив шкуры овечьи, только и точат ножи. Ситуация прошлого года нас взбудоражила, заставила одуматься и по-другому посмотреть на мир. И сейчас Конституцией в том числе закрепить суверенитет, закрепить национальные интересы, возможность не обращать внимание на международные, наднациональные структуры. Алена Сырова, СТВ:

Алексей, о чем в Конституционной комиссии вы спорили чаще всего?