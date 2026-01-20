Книга посвящена документам минского подполья. Рассказываем, чем ещё уникален пятый том в серии «Народная летопись»

В Минске представили уникальную книгу – пятый том народной летописи Великой Отечественной войны, в центре которой впервые история минского подполья. Более 9 тысяч героев и воспоминания, которые не могут оставить равнодушным. О том, как восстанавливается историческая правда, рассказали гости нашей программы.

Вадим Лакиза, директор Института истории Национальной академии наук Беларуси, кандидат исторических наук:

Если первые четыре книги имели такую классическую структуру, разработанную нашими учеными, где показывали, например, летопись моей семьи, воспоминания, судьбы земляков, то к 80-летию Великой Победы мы приняли решение поменять немножко структуру и посвятить пятую книгу документам минского подполья.

Алексей Литвин, главный научный сотрудник Института истории Национальной академии наук Беларуси, доктор исторических наук:

Это книга белорусского народа. То есть здесь авторы со всей Беларуси. Притом авторы не обязательно профессиональные историки. Это книга, которая писалась сердцем. Это воспоминания людей, которые они писали уже после войны, участники войны. Это документы их, это рассказы их детей, внуков. Почему мы пришли к тому, что необходимо издавать такую серию книг? Потому что мы знаем архивы, знаем, какие материалы в архивах. Но знакомство с судьбами отдельных людей показало, что в семейных архивах находится уникальнейшая информация, о которой мы никогда и не узнали бы.