«Лидеры этой беглой оппозиции не прислали ни одного предложения». Юрий Воскресенский о конституционной реформе

Новости Беларуси. Какими могут быть изменения в Конституции и какие замечания высказываются экспертами на этом этапе? В августе Конституционная комиссия проведет совещание на уровне Президента страны. Все предложения комиссии были направлены главе государства. Студия ток-шоу « По существу » превратилась в дискуссионную площадку – тему обсудили гости и эксперты.

Юрий Воскресенский, политолог, член Конституционной комиссии:

Если позволите, я выскажу три тезиса. Почему мы участвуем в конституционной реформе все вместе? Потому что первое – это ответ на требования времени, связанные с информационной безопасностью, с беспрецедентной атакой на семейные ценности, с необходимостью закрепить коллективную оборону. Необходимостью закрепить стремление к мирному атому – вы знаете, что строительство АЭС противоречит прошлому тезису Конституции о том, что Беларусь – безъядерная зона.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Но мы должны стать современнее, это нормально.

Юрий Воскресенский:

Второй момент – это ответ в том числе на требования той протестующей части общества. Они же хотели перемен. Эта Конституция, безусловно, вырабатывается на основе консенсусов, но обратите внимание. Вот они кричали: «перемен», и власть идет на эти перемены, в том числе возвращая два срока президентских. Это беспрецедентное движение навстречу протестующей части общества. Но лидеры этой беглой оппозиции не прислали ни одного предложения.