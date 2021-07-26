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«Лидеры этой беглой оппозиции не прислали ни одного предложения». Юрий Воскресенский о конституционной реформе

26 июля 2021 16:32
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Новости Беларуси. Какими могут быть изменения в Конституции и какие замечания высказываются экспертами на этом этапе? В августе Конституционная комиссия проведет совещание на уровне Президента страны. Все предложения комиссии были направлены главе государства. Студия ток-шоу «По существу» превратилась в дискуссионную площадку – тему обсудили гости и эксперты.

«Лидеры этой беглой оппозиции не прислали ни одного предложения». Юрий Воскресенский о конституционной реформе-1

Юрий Воскресенский, политолог, член Конституционной комиссии:
Если позволите, я выскажу три тезиса. Почему мы участвуем в конституционной реформе все вместе? Потому что первое – это ответ на требования времени, связанные с информационной безопасностью, с беспрецедентной атакой на семейные ценности, с необходимостью закрепить коллективную оборону. Необходимостью закрепить стремление к мирному атому – вы знаете, что строительство АЭС противоречит прошлому тезису Конституции о том, что Беларусь – безъядерная зона.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Но мы должны стать современнее, это нормально.

Юрий Воскресенский:
Второй момент – это ответ в том числе на требования той протестующей части общества. Они же хотели перемен. Эта Конституция, безусловно, вырабатывается на основе консенсусов, но обратите внимание. Вот они кричали: «перемен», и власть идет на эти перемены, в том числе возвращая два срока президентских. Это беспрецедентное движение навстречу протестующей части общества. Но лидеры этой беглой оппозиции не прислали ни одного предложения.

# Закон # общество # Юрий Воскресенский # Кирилл Казаков # Фотофакт

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