Президент Болгарии объявил об отставке

Президент Болгарии объявил об уходе в отставку. Такое случилось впервые в истории страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Свое решение Румен Радев объяснил необходимостью в связи с несостоятельностью действующих властей. По его словам, они захватывают партии, банки, бизнесы и СМИ, используя их как оружие против политических оппонентов. Политик также заявил, что во власти находятся коррупционеры. Чтобы вывести страну из кризиса, он намерен создать собственную партию для участия в парламентских выборах, которые пройдут в 2026 году.
Румен Радев, президент Болгарии:
Сегодняшний политический класс предал надежды болгар, пойдя на компромисс с олигархией. Две трети населения больше не голосуют, и необходим новый общественный договор. Наша демократия не выживет, если мы оставим ее на произвол судьбы коррумпированным личностям, пособникам и экстремистам. Она зависит от личной приверженности каждого из нас.
Напомним, что в декабре правительство Болгарии ушло в отставку из-за массовых протестов против спорного проекта бюджета, который предусматривал увеличение взносов в систему социального страхования и повышение налогов для финансирования более высоких государственных расходов.