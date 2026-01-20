Президент Болгарии объявил об отставке

Президент Болгарии объявил об уходе в отставку. Такое случилось впервые в истории страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свое решение Румен Радев объяснил необходимостью в связи с несостоятельностью действующих властей. По его словам, они захватывают партии, банки, бизнесы и СМИ, используя их как оружие против политических оппонентов. Политик также заявил, что во власти находятся коррупционеры. Чтобы вывести страну из кризиса, он намерен создать собственную партию для участия в парламентских выборах, которые пройдут в 2026 году.