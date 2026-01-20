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«Жду возможности работать с Вами в будущем во имя общей цели» – что в письме Лукашенко от Трампа?

20 января 2026 07:54
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Предложение для Беларуси стать учредителем Совета мира – свидетельство международного авторитета нашей страны и Президента. Так эксперты оценивают обращение Дональда Трампа в адрес Александра Лукашенко с предложением стать учредителем этой международной организации. Цель – благая: стремиться содействовать стабильности, восстанавливать надежное и законное управление и обеспечивать прочный мир в районах, затронутых конфликтом или находящихся под угрозой его возникновения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Трамп в личном обращении к Лукашенко предложил Беларуси стать учредителем Совета мира. Мнения экспертов.

«Жду возможности работать с Вами в будущем во имя общей цели» – что в письме Лукашенко от Трампа?-2

Минск всегда выступал за дипломатическое решение любых конфликтов. Миротворческая миссия в полной мере соответствует внешнеполитическим приоритетам Беларуси. Обращение Дональда Трампа к Александру Лукашенко влияет на процесс нормализации отношений Беларуси и США. 

Вот цитата из письма, которое получил белорусский лидер.

«Жду возможности работать с Вами в будущем во имя общей цели» – что в письме Лукашенко от Трампа?-4

Как Председатель Совета я официально приглашаю Республику Беларусь присоединиться в качестве государства-учредителя и стать в Вашем лице стороной Устава Совета мира. Этот Совет будет уникальным, подобного ему не было никогда в истории! Каждое государство-участник может назначить уполномоченного представителя для участия в заседаниях от его имени. Прилагаются Всеобъемлющий план и Устав Совета, которые мы предлагаем Вам подписать и ратифицировать. Я с нетерпением жду возможности работать с Вами в будущем во имя общей цели – установления ПРОЧНОГО МИРА ВО ВСЕМ МИРЕ, ПРОЦВЕТАНИЯ И ВЕЛИКОГО БУДУЩЕГО ДЛЯ ВСЕХ! 

Президент США планирует утвердить полный текст Устава Совета мира 22 января на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Это необходимо для официального запуска инициативы. Согласно проекту Устава, Трамп станет первым председателем органа. Он будет лично принимать решения о приглашении новых участников.

# США # Беларусь-США # Дональд Трамп # Александр Лукашенко

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