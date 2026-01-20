Там можно увидеть передовые разработки по растениеводству. В Минске работает выставка «Ботанические инновации»

Алина Трус, корреспондент:

Редкие виды растений, коллекция будущего музея шишек, хвойный и лиственный в миниатюре, экзоты и кактусы под микроскопом. Все это можно увидеть здесь, на выставке ботанических инноваций. Она посвящена Дню белорусской науки.

Секретами создания яркой оранжереи в домашних условиях делятся прямо на тематических локациях. В этом году у специалистов ботанического сада получилось выгнать пионы раньше сезона. Среди подходящих сортов – «Цитерия», «Балерина», «Жемчужная россыпь», «Афина». Пока они не зацвели. Красоту ожидают в марте. Но подобное явление весьма необычно. Маленькими лайфхаками поделились и с нами.