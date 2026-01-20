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Там можно увидеть передовые разработки по растениеводству. В Минске работает выставка «Ботанические инновации»

20 января 2026 09:10
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Там можно увидеть передовые разработки по растениеводству. В Минске работает выставка «Ботанические инновации»-1

Алина Трус, корреспондент:
Редкие виды растений, коллекция будущего музея шишек, хвойный и лиственный в миниатюре, экзоты и кактусы под микроскопом. Все это можно увидеть здесь, на выставке ботанических инноваций. Она посвящена Дню белорусской науки. 

Секретами создания яркой оранжереи в домашних условиях делятся прямо на тематических локациях. В этом году у специалистов ботанического сада получилось выгнать пионы раньше сезона. Среди подходящих сортов – «Цитерия», «Балерина», «Жемчужная россыпь», «Афина». Пока они не зацвели. Красоту ожидают в марте. Но подобное явление весьма необычно. Маленькими лайфхаками поделились и с нами.

Там можно увидеть передовые разработки по растениеводству. В Минске работает выставка «Ботанические инновации»-3

Наталья Белоусова, заведующий лабораторией интродукции и селекции орнаментальных растений Центрального ботанического сада НАН Беларуси:
Нужно взять хорошие зеленки с хорошими почками, нужно их правильно посадить, нужно, чтобы объем грунта в горшке был достаточным, потому что растению нужно питание. Их сначала выдержать в холоде определенное время и потом внести в тепло. А там уже подкормки и корневые, и внекорневые, и полив, и температура подходящая, и влажность воздуха. Тогда они вас, возможно, порадуют цветением. 

Подробности в видео.

# Центральный ботанический сад Минска # Центральный ботанический сад НАН Беларуси

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