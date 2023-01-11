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Около 500 новых уличных светильников установят в 2023 году в Столбцовском районе

11 января 2023 15:04
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Новости Беларуси. До конца 2023 года около полутысячи светодиодных светильников установят в сельских населенных пунктах Столбцовского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Около 500 новых уличных светильников установят в 2023 году в Столбцовском районе-1

Эта работа проводится Миноблисполкомом совместно с Министерством энергетики. Такие фонари почти на треть экономят энергию. К тому же их проще и дешевле обслуживать. Светодиоды для Столбцовского района не новшество. В 2022 году к областному фестивалю тружеников села «Дажынкі» в райцентре установили около 770 новых светодиодных светильников.

Около 500 новых уличных светильников установят в 2023 году в Столбцовском районе-4

Александр Лихачевский, первый заместитель директора филиала «Столбцовские электрические сети» РУП «Минскэнерго»:
Активно проводится работа по замене светильников, простых на светодиодные. Эта работа проводится за счет районных бюджетов, замену светильника выполняем на основании разработанных графиков с учетом полной замены светильников в границах населенных пунктов. Современные энергоэффективные технологии исполнения управления уличным освещением приводят к экономии ремонтных, эксплуатационных затрат и повышают комфортность проживания населения.

Около 500 новых уличных светильников установят в 2023 году в Столбцовском районе-7

Филиал «Столбцовские электрические сети» обслуживает пять районов центрального региона. На балансе более 19 600 светильников уличного освещения, из них почти половина – светодиодные. Полную замену наружных фонарей на современные диодные в сельских населенных пунктах планируют завершить к 2026 году.

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# Социальная инфраструктура # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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