Около 500 новых уличных светильников установят в 2023 году в Столбцовском районе

Новости Беларуси. До конца 2023 года около полутысячи светодиодных светильников установят в сельских населенных пунктах Столбцовского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Эта работа проводится Миноблисполкомом совместно с Министерством энергетики. Такие фонари почти на треть экономят энергию. К тому же их проще и дешевле обслуживать. Светодиоды для Столбцовского района не новшество. В 2022 году к областному фестивалю тружеников села «Дажынкі» в райцентре установили около 770 новых светодиодных светильников.

Александр Лихачевский, первый заместитель директора филиала «Столбцовские электрические сети» РУП «Минскэнерго»:

Активно проводится работа по замене светильников, простых на светодиодные. Эта работа проводится за счет районных бюджетов, замену светильника выполняем на основании разработанных графиков с учетом полной замены светильников в границах населенных пунктов. Современные энергоэффективные технологии исполнения управления уличным освещением приводят к экономии ремонтных, эксплуатационных затрат и повышают комфортность проживания населения.