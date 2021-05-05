Алексей Талай о Роме Когодовском: «Мы будем молиться за тебя, как молились за меня белорусы, когда столкнулась с бедой моя семья»

Новости Беларуси. Продолжаем следить за состоянием 12-летнего Ромы Когодовского. Мальчик находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Продолжаем следить за состоянием 12-летнего Ромы Когодовского. Мальчик находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Медики столичной БСМП готовят ребенка к операции. Его самочувствие находится на личном контроле Президента.
История о героическом поступке парня буквально всколыхнула всю страну. Спасая своего младшего брата из огня, он получил сильные ожоги.
Неравнодушные белорусы развернули в сети акцию в его поддержку. Видео с теплыми словами в адрес юного героя и его родителей записывают военнослужащие, известные спортсмены, артисты, телеведущие, школьники и многие другие.
В соцсетях и мессенджерах его несложно найти по хештегам «РомаЖиви» и «РомаДержись». Скорейшего выздоровления юному герою желает и наш телеканал.
Алексей Талай, паралимпиец, общественный деятель:
Мы будем молиться за тебя, как молились за меня белорусы, когда столкнулась с бедой моя семья. Я выживал, я старался цепляться за эту жизнь как только мог.
Дорогие друзья, давайте помолимся за этого мальчишку, чтобы мы быстрее его увидели радостным, под прекрасным солнышком. Рома, мы с тобой. Рома – ты герой. Рома, держись.
Андрей Муковозчик, публицист:
Рома, держись. Рома, живи. На таких, как ты, государство стоит и страна держится.
Напомним, в минскую клинику с ожогами 50 % тела и поражением дыхательных путей Рому доставили на вертолете МЧС, после того как 28 апреля 12-летний герой из пылающего дома вынес на руках двухлетнего брата. Сейчас врачи делают все возможное.
Накануне в режиме видеоконференции состоялся консилиум лучших белорусских специалистов и их российских коллег. Медики обсудили тактику лечения подростка.
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