Алексей Талай о Роме Когодовском: «Мы будем молиться за тебя, как молились за меня белорусы, когда столкнулась с бедой моя семья»

Новости Беларуси. Продолжаем следить за состоянием 12-летнего Ромы Когодовского. Мальчик находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неравнодушные белорусы развернули в сети акцию в его поддержку. Видео с теплыми словами в адрес юного героя и его родителей записывают военнослужащие, известные спортсмены, артисты, телеведущие, школьники и многие другие.

История о героическом поступке парня буквально всколыхнула всю страну. Спасая своего младшего брата из огня, он получил сильные ожоги.

В соцсетях и мессенджерах его несложно найти по хештегам «РомаЖиви» и «РомаДержись». Скорейшего выздоровления юному герою желает и наш телеканал.

Алексей Талай, паралимпиец, общественный деятель:

Мы будем молиться за тебя, как молились за меня белорусы, когда столкнулась с бедой моя семья. Я выживал, я старался цепляться за эту жизнь как только мог.

Дорогие друзья, давайте помолимся за этого мальчишку, чтобы мы быстрее его увидели радостным, под прекрасным солнышком. Рома, мы с тобой. Рома – ты герой. Рома, держись.