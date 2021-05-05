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Алексей Талай о Роме Когодовском: «Мы будем молиться за тебя, как молились за меня белорусы, когда столкнулась с бедой моя семья»

05 мая 2021 11:21
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Новости Беларуси. Продолжаем следить за состоянием 12-летнего Ромы Когодовского. Мальчик находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Талай о Роме Когодовском: «Мы будем молиться за тебя, как молились за меня белорусы, когда столкнулась с бедой моя семья»-1

Медики столичной БСМП готовят ребенка к операции. Его самочувствие находится на личном контроле Президента.

История о героическом поступке парня буквально всколыхнула всю страну. Спасая своего младшего брата из огня, он получил сильные ожоги.

Неравнодушные белорусы развернули в сети акцию в его поддержку. Видео с теплыми словами в адрес юного героя и его родителей записывают военнослужащие, известные спортсмены, артисты, телеведущие, школьники и многие другие.

Алексей Талай о Роме Когодовском: «Мы будем молиться за тебя, как молились за меня белорусы, когда столкнулась с бедой моя семья»-4

В соцсетях и мессенджерах его несложно найти по хештегам «РомаЖиви» и «РомаДержись». Скорейшего выздоровления юному герою желает и наш телеканал.

Алексей Талай о Роме Когодовском: «Мы будем молиться за тебя, как молились за меня белорусы, когда столкнулась с бедой моя семья»-7

Алексей Талай, паралимпиец, общественный деятель:
Мы будем молиться за тебя, как молились за меня белорусы, когда столкнулась с бедой моя семья. Я выживал, я старался цепляться за эту жизнь как только мог.

Дорогие друзья, давайте помолимся за этого мальчишку, чтобы мы быстрее его увидели радостным, под прекрасным солнышком. Рома, мы с тобой. Рома – ты герой. Рома, держись.

Алексей Талай о Роме Когодовском: «Мы будем молиться за тебя, как молились за меня белорусы, когда столкнулась с бедой моя семья»-10

Андрей Муковозчик, публицист:
Рома, держись. Рома, живи. На таких, как ты, государство стоит и страна держится.

Напомним, в минскую клинику с ожогами 50 % тела и поражением дыхательных путей Рому доставили на вертолете МЧС, после того как 28 апреля 12-летний герой из пылающего дома вынес на руках двухлетнего брата. Сейчас врачи делают все возможное.

Алексей Талай о Роме Когодовском: «Мы будем молиться за тебя, как молились за меня белорусы, когда столкнулась с бедой моя семья»-13

Накануне в режиме видеоконференции состоялся консилиум лучших белорусских специалистов и их российских коллег. Медики обсудили тактику лечения подростка.

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# Пожар # общество # Рома Когодовский # Александр Лукашенко # Алексей Талай # Андрей Муковозчик # Фотофакт

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